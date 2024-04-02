我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

中緬聯手打擊詐騙 在緬北逮807人遣返回國

記者陳政錄／綜合報導
中緬警近日再度於緬北地區聯合打擊電信網路詐騙集團，共逮捕807名犯罪嫌疑人。（取材自央視）
中緬警近日再度於緬北地區聯合打擊電信網路詐騙集團，共逮捕807名犯罪嫌疑人。（取材自央視）

央視新聞1日上午報導，為持續推動打擊緬北電信網絡詐騙犯罪專項行動向縱深發展，近日，中國警方與緬甸警方開展國際警務執法合作，首次在緬北木姐地區開展聯合打擊行動，成功抓獲807名實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人。其中，緬甸籍犯罪嫌疑人455名，中國籍犯罪嫌疑人352名。

報導稱，按照雙方協定，中國籍犯罪嫌疑人已於3月31日全部移交中方，緬甸籍犯罪嫌疑人由緬方打擊處理。此次行動是中緬警方開展警務執法合作取得的又一重大戰果，彰顯兩國共同打擊跨境電信網絡詐騙犯罪的堅定決心和鮮明立場。

央視新聞指出，去年以來，針對緬北電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，中國公安部持續深化與緬甸執法部門的國際警務執法合作，聯合開展了一系列打擊行動，累計有4.8萬名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被移交中方，緬北電信網絡詐騙犯罪形勢明顯好轉。

公安部稱，中國警方將繼續深化與相關國家和地區的警務執法合作，持續深入開展聯合打擊行動，堅決剷除詐騙窩點，依法緝捕涉詐人員，堅決遏制跨境電信網絡詐騙犯罪高發態勢，切實維護人民群眾生命財產安全。

緬甸於3月31日將352名中國籍電信網路詐騙集團犯罪嫌疑人移交中方。（取材自央視...
緬甸於3月31日將352名中國籍電信網路詐騙集團犯罪嫌疑人移交中方。（取材自央視）

緬甸

上一則

延續對中友好政策 印尼準總統會習 與中共推戰略對接

下一則

「突然髒了」 兩任司法部長落馬 律師證書取消簽名

延伸閱讀

緬甸聯手中國打擊跨境詐騙 逮捕800多名嫌疑犯

緬甸聯手中國打擊跨境詐騙 逮捕800多名嫌疑犯
解放軍宣布 2日起在中緬邊境舉行實兵實彈演習

解放軍宣布 2日起在中緬邊境舉行實兵實彈演習
入境遭嚴格盤查、遣返… 中國學生開始懷疑：來美值得嗎？

入境遭嚴格盤查、遣返… 中國學生開始懷疑：來美值得嗎？
中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？

中國學生入境遇嚴詢、持有效簽證卻被遣返…對美國幻滅了？

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30
華為去年推出採用國產設計生產7奈米晶片的5G智能手機Mate 60系列，成功在中國市場引發熱潮。（路透）

美4月4日起升級晶片禁令 彭博：中企絕境反彈

2024-03-31 02:27

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年