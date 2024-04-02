中緬聯手打擊詐騙 在緬北逮807人遣返回國

中緬警近日再度於緬北地區聯合打擊電信網路詐騙集團，共逮捕807名犯罪嫌疑人。（取材自央視）

央視新聞1日上午報導，為持續推動打擊緬北電信網絡詐騙犯罪專項行動向縱深發展，近日，中國警方與緬甸 警方開展國際警務執法合作，首次在緬北木姐地區開展聯合打擊行動，成功抓獲807名實施跨境電信網絡詐騙的犯罪嫌疑人。其中，緬甸籍犯罪嫌疑人455名，中國籍犯罪嫌疑人352名。

報導稱，按照雙方協定，中國籍犯罪嫌疑人已於3月31日全部移交中方，緬甸籍犯罪嫌疑人由緬方打擊處理。此次行動是中緬警方開展警務執法合作取得的又一重大戰果，彰顯兩國共同打擊跨境電信網絡詐騙犯罪的堅定決心和鮮明立場。

央視新聞指出，去年以來，針對緬北電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，中國公安部持續深化與緬甸執法部門的國際警務執法合作，聯合開展了一系列打擊行動，累計有4.8萬名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被移交中方，緬北電信網絡詐騙犯罪形勢明顯好轉。