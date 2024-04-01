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國安部喊話美英：停止對中國的汙蔑抹黑和網路攻擊

大陸中心／即時報導
中國國安部指控美英，頻繁開展網路空間軍事行動，為全球帶來嚴重網路安全威脅。（路透）
中國國安部指控美英，頻繁開展網路空間軍事行動，為全球帶來嚴重網路安全威脅。（路透）

上個月25日，美英同步宣布對與中國政府有關的駭客採取制裁和起訴行動，對此中國國安部2日罕見地以中英文新聞稿反批美英「賊喊捉賊」，並指美國才是「臭名昭著的黑客帝國」，要求兩國「立即停止對中國的汙蔑抹黑和網絡攻擊」。

中國國安部指出，一段時間以來，美國出於地緣政治目的鼓動其主導的世界上最大的情報組織「五眼聯盟」編湊散布各種「中國黑客威脅」的虛假信息。

新聞稿稱，近日，美英政府合謀誣陷所謂「同中國政府有關聯」的駭客組織對其實施網路攻擊，並發起無理單邊制裁，是典型的「賊喊捉賊」式汙蔑抹黑，是將網路安全問題政治化的惡意操弄，嚴重侵害中方合法權益。

中國國安部指控，美國才是最大的網路攻擊來源地，是全球網路空間安全的最大威脅。長期以來，美國利用自身信息技術優勢和「五眼聯盟」等國家網路資源，對世界各國包括盟友進行大規模監聽竊密，非法獲取別國政要、企業和公民的海量數據。

這篇文章指出，近年來，全球媒體曝光的由美英主導實施的網路攻擊、秘密監聽活動不計其數，其任務分工明確、技術生態完整、組織架構嚴密：

在分工上，既有針對網路數據收集的「棱鏡計劃」和「上游計劃」，也有意在監控竊聽的「天網計劃」和「獵殺巨人行動」，還有以入侵基礎設施為目標的「奧林匹克行動」，以及確保持續訪問目標能力的「金色極光行動」和「拱形計劃」等。

在技術上，開發了作為進攻系統的「湍流」和「量子」，作為攻擊平台的「酸狐貍」（FoxAcid）「蜂巢」（Hive）和「電幕」（Bvp47），以及作為攻擊武器的「驗證器」（Validator）和「聯合耙」（United Rake）等木馬病毒與「後門」軟體。

在組織上，有以攻擊大型公司、科研院校和基礎設施為主的美中情局（CIA），也有負責對全球進行無差別攻擊的美國安局特定入侵行動辦公室（TAO），以及擁有大規模成建制網路任務部隊的美國網路司令部。

新聞稿稱，與此同時，美英等國還在一刻不停全面提速網路軍事化進程，頻繁開展網路空間軍事行動，不斷推動「先發制人」「網絡威懾」等戰略走實，為全球帶來嚴重網路安全威脅。

中國國安部表示，事實上，中國才是全球網路攻擊的最大受害者，在中國遭受境外攻擊來源地排名中，美國一直「獨占鰲頭」。

僅今年第一季，自美國本土及其海外軍事基地，對包括中國在內的多個國家實施網路攻擊活動的頻度就高達2000餘次，涉及中國黨政機關、關鍵信息基礎設施，以及人工智能晶片研產、清潔能源、先進製造、軟體研發等領域的一大批重點單位。

中國國安部指控美英等國為服務其國家發展戰略，針對中國大肆實施網攻竊密和數據竊取活動，意在打壓遏制中國發展。為此，中國國安機關將會同有關部門依法嚴厲打擊境外勢力對中國開展網路攻擊、數據竊密以及危害關鍵信息基礎設施和重要信息系統安全的違法犯罪活動，以捍衛國家主權、安全、發展利益。

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