經濟回暖 中國3月製造業PMI回升至50.8 環時：如沐4月春風

國家統計局3月31日公布數據，3月製造業採購經理人指數（PMI）為50.8，時隔五個月重新站上50榮枯線，高於市場預期。（路透）

中國國家統計局昨天公布數據顯示，3月製造業採購經理指數（PMI）為50.8，超市場預期，這是去年10月以來首次重回榮枯線上。專家則分析，隨利多政策落實、春節後復工復產，在技術進步和消費回暖兩大推力下，製造業出現較快回升，整體而言，需求不足問題仍突出，貿易保護主義也可能持續帶來壓力。

本報系聯合報報導，國家統計局數據顯示，3月製造業PMI 50.8，較上月上升1.7，高於榮枯線，重回擴張區間。在21項產業中，有15項處於擴張，比上月增加10個；分類項目中，生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數和進口指數也均升至擴張區間。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才指出，春節後製造業強勁回升，技術進步和消費回暖是兩大推手，更新換新將推動製造業強勁增長。

另一方面，國家統計局也公布3月非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數，分別為53.0%和52.7%，比上月上升1.6和1.8個百分點。環球時報社評指出，三大指數均位於擴張區間，且都高於市場預期，傳遞出的中國經濟暖意，猶如人間四月天的春風。

美國之音引述路透報導，在房地產 行業仍深陷危機並拖累整個經濟成長的背景下，或許可以讓中國的決策者稍稍喘一口氣。中國光大銀行分析師周茂華的話說，此次發布的數據的確表明中國的經濟活動正在擴張。「從數據顯示看，國內供需都有改善，房主和商家的信心在恢復，而且消費和投資的意願也在增加。」

路透認為，最近出現較為向好的數據顯示，中國這個世界第二大經濟體正在逐漸恢復生機，這也導致一些經濟分析師開始上調他們對中國今年經濟成長的預期。花旗集團上周四就曾將對中國今年經濟成長的預期從4.6%提升至5.0%，理由就是「最近出現的積極數據和政策推動」。

不過，中國新出口訂單指數雖然升至擴張區間，打破長達11個月的萎縮，但增幅仍不大，而且就業人數持續下降。路透表示，中國房地產業持續低迷仍將拖累整體經濟的成長，而地方政府債台高築、國有銀行業績不彰也可能影響中國經濟的發展。

中國國務院 總理李強 在3月初舉行的中國全國人大會議上宣布，中國今年經濟成長的目標在5%左右。路透引述分析師的話說，中國的決策者們如果真要實現這一雄心勃勃的目標，還必須出台更多的經濟刺激和振興措施，因為去年的經濟成長5.2%是基於2022年相對較低的基數，而今年要在去年成長5.2%的基礎上再成長5%，其實並不是一件容易達到的任務。