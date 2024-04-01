我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

境外遊客用支付寶 3月交易金額暴增10倍 最愛用的是南韓

記者謝守真／綜合報導
支付寶稱，3月境外賓客通過支付寶在中國國內的累計交易金額，按年增長近10倍。（路透）
支付寶稱，3月境外賓客通過支付寶在中國國內的累計交易金額，按年增長近10倍。（路透）

中國對境外人士赴華支付環境友善度提升了嗎？中國在免簽等一系列措施下，赴中旅行的境外遊客日益增多。支付寶3月31日透露，3月境外賓客通過支付寶在中國國內的累計交易金額，按年增長近10倍，交易筆數按年增加近8倍，活躍用戶數目按年增長近6倍。

據支付寶微信公眾號消息，支付寶表示，截至2024年3月，入境後使用支付寶App綁定國際銀行卡（「外卡內綁」）的外國旅客來自近200個國家和地區；其中，南韓、馬來西亞、新加坡、美國、日本、泰國、德國、澳洲、英國、印尼是十大來源國。

支付寶提到，自2019年3月至今，螞蟻集團「外包內用」方案實施5年，已引進7個國家和地區的10個境外錢包，包括Touch'n Go eWallet（馬來西亞）、 Kakao Pay（南韓）、Changi Pay（新加坡）、Naver Pay（南韓）、TrueMoney（泰國）等。

東南亞和東亞有超過1.75億的境外錢包用戶由此可以在國內商家直接掃碼消費，且全面支持掃碼支付和被掃碼支付2種方式。

此前，中國人民銀行曾在微信公眾號發布中英文雙語的「外籍來華人員支付指南」（Guide to Payment Services in China），明確外籍來華人員可選擇行動支付、銀行卡、現金等一系列支付服務。而在行動支付方面，外籍來華人員可自行選擇支付寶、微信支付、雲端閃付等手段，一定金額以下的交易免於取得身分資訊。

另，中新經緯指出，自3月7日中國國務院發布「關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見」以來，支付寶持續優化提升外籍來華人員的支付服務。從優化外籍人士支付鏈路，豐富使用場景，再到率先試點推出小額免認證功能，提升和優化外國人交易限額，還有豐富數位化服務，16種語言翻譯、境外錢包乘車碼「一碼通」等新服務也陸續上線。

支付寶 華人 微信

上一則

中國自研民用載人飛艇「祥雲」AS700 轉場首飛

下一則

「對不起軍兒」… 凱迪拉克新車海報 暗諷小米SU7、雷軍

延伸閱讀

南韓醫師罷工 尹錫悅為「造成不便」道歉、稱願和醫界談

南韓醫師罷工 尹錫悅為「造成不便」道歉、稱願和醫界談
又是翻拍？ 包貝爾自導自演新片 預售票房傳吊車尾

又是翻拍？ 包貝爾自導自演新片 預售票房傳吊車尾
擬邀岸田文雄、尹錫悅出席 共同社：美國協調7月辦日美韓領袖會談

擬邀岸田文雄、尹錫悅出席 共同社：美國協調7月辦日美韓領袖會談
MLB／山本由伸生涯首勝飛了 大谷翔平開季前5戰未開轟

MLB／山本由伸生涯首勝飛了 大谷翔平開季前5戰未開轟

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析