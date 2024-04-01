境外遊客用支付寶 3月交易金額暴增10倍 最愛用的是南韓

支付寶稱，3月境外賓客通過支付寶在中國國內的累計交易金額，按年增長近10倍。（路透）

中國對境外人士赴華支付環境友善度提升了嗎？中國在免簽等一系列措施下，赴中旅行的境外遊客日益增多。支付寶 3月31日透露，3月境外賓客通過支付寶在中國國內的累計交易金額，按年增長近10倍，交易筆數按年增加近8倍，活躍用戶數目按年增長近6倍。

據支付寶微信 公眾號消息，支付寶表示，截至2024年3月，入境後使用支付寶App綁定國際銀行卡（「外卡內綁」）的外國旅客來自近200個國家和地區；其中，南韓、馬來西亞、新加坡、美國、日本、泰國、德國、澳洲、英國、印尼是十大來源國。

支付寶提到，自2019年3月至今，螞蟻集團「外包內用」方案實施5年，已引進7個國家和地區的10個境外錢包，包括Touch'n Go eWallet（馬來西亞）、 Kakao Pay（南韓）、Changi Pay（新加坡）、Naver Pay（南韓）、TrueMoney（泰國）等。

東南亞和東亞有超過1.75億的境外錢包用戶由此可以在國內商家直接掃碼消費，且全面支持掃碼支付和被掃碼支付2種方式。

此前，中國人民銀行曾在微信公眾號發布中英文雙語的「外籍來華人 員支付指南」（Guide to Payment Services in China），明確外籍來華人員可選擇行動支付、銀行卡、現金等一系列支付服務。而在行動支付方面，外籍來華人員可自行選擇支付寶、微信支付、雲端閃付等手段，一定金額以下的交易免於取得身分資訊。

另，中新經緯指出，自3月7日中國國務院發布「關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見」以來，支付寶持續優化提升外籍來華人員的支付服務。從優化外籍人士支付鏈路，豐富使用場景，再到率先試點推出小額免認證功能，提升和優化外國人交易限額，還有豐富數位化服務，16種語言翻譯、境外錢包乘車碼「一碼通」等新服務也陸續上線。