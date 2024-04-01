我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

神舟18號下旬發射 迎接神舟17號乘組返回

中國新聞組／北京1日電

中國載人航天官方3月31日公布，中國計畫於4月下旬發射神舟18號載人飛船，並迎接神舟17號乘組返回。這意味著今年4月下旬，中國天宮空間站將再現「太空會師」名場面，神17乘組在完成與神18乘組的交接後將返回地球。

香港文匯報報導，中國載人航天工程新聞發言人林西強此前介紹，隨著中國空間站進入應用與發展階段，航天員乘組常態化實施輪換，乘組的在軌工作安排也趨於常態化。神17乘組的主要任務，包括人員物資正常輪換補給、空間站組合體平台照料、乘組自身健康管理、在軌實（試）驗、開展科普及公益活動以及異常情況處置等六大類工作。

神17任務目前已進入尾聲，除上述常態化工作以外，神17航天員湯洪波、唐勝傑、江新林此次「太空出差」也有很多亮點。2023年12月21日，神17乘組完成首次太空出艙活動，他們完成了天和核心艙太陽翼修復試驗等既定任務。2024年3月2日，神17乘組圓滿完成第二次出艙活動。值得一提的是，神17任務還將首批艙外暴露實驗材料樣品成功取回。

2024年，除神18任務外，中國空間站還將迎來神舟19號載人飛行任務及天舟8號貨運飛船補給任務。在備受關注的航天員乘組方面，中國載人航天工程副總設計師楊利偉表示，執行神18、神19兩個飛行乘組的6名航天員已經確定，除進行基礎訓練外，他們還根據今年空間站的任務重點進行針對性較強的訓練。

太空 天和核心艙 香港

上一則

「北上消費增加」 港消費模式變 中小企面對挑戰

下一則

誰在南海興風作浪？中國官媒再批：甘當美棋子 最終都淪為棄子

延伸閱讀

南航大學45歲女教授 傳與22歲男生開房、為此離婚

南航大學45歲女教授 傳與22歲男生開房、為此離婚
名師出高徒 西北工業大學女教授呂震宙火了

名師出高徒 西北工業大學女教授呂震宙火了
習近平出席解放軍人大會議 要求做好海上軍事鬥爭準備

習近平出席解放軍人大會議 要求做好海上軍事鬥爭準備
神17太空人再出艙 首次艙外維修 全程歷時8小時

神17太空人再出艙 首次艙外維修 全程歷時8小時

熱門新聞

台資公司艾艾精工成為近期陸股備受矚目的「大妖股」，近日曾在15個交易日內拉出14根漲停板。（取自艾艾精工官網）

低迷中國股市驚現連飆14根漲停板「大妖股」 竟是台企

2024-03-28 01:10
中核集團公布第一批面向全球開放的十座科研設施及試驗平台，有助各國研究及和平利用核技術。圖為今年2月初，全球首個陸上商用多用途模塊式小型壓水堆「玲龍一號」，在海南海口進行外穹頂吊裝作業。（新華社）

歐美頻頻技術封鎖… 中國10座核科研設施 向全球開放

2024-03-26 02:10
中國籍男子韓偉、肖磊磊在華航班機上竊取旅客財物，於桃園落網。示意圖，非文中飛機。(路透)

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

2024-03-26 14:43
武漢女子在百貨商場內裸奔。（取材自微博）

中國裸奔潮？長髮妹雙手遮臉漫步商場 網疑秘密組織、警闢謠

2024-03-26 21:04
前解放軍上將劉亞洲傳遭判處無期徒刑。（圖／取自《黨建》雜誌）

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

2024-03-24 11:15
電視劇贅婿劇照。（取材自新周刊）

長得帥還是高管 北大博士年薪180萬 想當蕭山贅婿失敗

2024-03-29 07:30

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析