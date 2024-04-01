神舟18號下旬發射 迎接神舟17號乘組返回

中國載人航天官方3月31日公布，中國計畫於4月下旬發射神舟18號載人飛船，並迎接神舟17號乘組返回。這意味著今年4月下旬，中國天宮空間站將再現「太空 會師」名場面，神17乘組在完成與神18乘組的交接後將返回地球。

香港 文匯報報導，中國載人航天工程新聞發言人林西強此前介紹，隨著中國空間站進入應用與發展階段，航天員乘組常態化實施輪換，乘組的在軌工作安排也趨於常態化。神17乘組的主要任務，包括人員物資正常輪換補給、空間站組合體平台照料、乘組自身健康管理、在軌實（試）驗、開展科普及公益活動以及異常情況處置等六大類工作。

神17任務目前已進入尾聲，除上述常態化工作以外，神17航天員湯洪波、唐勝傑、江新林此次「太空出差」也有很多亮點。2023年12月21日，神17乘組完成首次太空出艙活動，他們完成了天和核心艙 太陽翼修復試驗等既定任務。2024年3月2日，神17乘組圓滿完成第二次出艙活動。值得一提的是，神17任務還將首批艙外暴露實驗材料樣品成功取回。

2024年，除神18任務外，中國空間站還將迎來神舟19號載人飛行任務及天舟8號貨運飛船補給任務。在備受關注的航天員乘組方面，中國載人航天工程副總設計師楊利偉表示，執行神18、神19兩個飛行乘組的6名航天員已經確定，除進行基礎訓練外，他們還根據今年空間站的任務重點進行針對性較強的訓練。