驚嘆故宮大、武術表演酷 美中學生訪華日記：跟中國人民心很近

3月20日，在北京大學，中國學生在指導美國華盛頓州中學生代表團的成員彈奏古琴。（新華社）

「當我唱起『在希望的田野上』這首歌時，我感覺自己跟中國人民心很近。」應中國國家主席習近平 邀訪的美國華盛頓州林肯中學以及斯蒂拉庫姆中學的24名中學生，近日結束11天訪華之旅，有學生在日記這樣記錄旅程感受。林肯中學校長霍塞思說，學生們帶回的珍貴友誼，都是中美人民友好的見證，「只要持續加強這種人與人的交流，就能找到共同點，就能打破障礙。」

中美關係緊蹦，習近平近年推動中美間外交，去年11月赴舊金山 出席「拜習會」後，他宣布中方未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中國交流學習。今年3月16日從舊金山啟程訪華的這24名中學生，就是這5萬人中的一部分。

據新華社報導，在11天的訪華之旅中，他們與中國學生一起上課、唱歌、遊戲，爬長城、遊故宮、打太極、練書法等等，參訪了北京、湖北十堰、廣東廣州和深圳等地，學生們寫下了訪華日記，記錄下自己眼中的中國。

「故宮好大啊！我們走了很多路。我給許多穿著美麗傳統服飾的女孩拍了照片。」「我們去吃了火鍋，這可是我頭一次吃火鍋！」「武術表演太酷了，跳躍、空翻、舞劍，整齊劃一，讓人驚嘆！」這是林肯中學12年級學生蒙特塞拉特·羅梅羅-羅查的日記，她稱中國的美景、美食、文化都讓她大開眼界。

羅梅羅-羅查的好朋友、同校11年級學生以賽亞·朗則在旅程中，「看到創新、技術和歷史在中國達到這樣一種完美平衡，真是太神奇了。」朗感嘆道，「相信很多美國學生會想要尋找機會去中國留學。」

「帶回家最珍貴的是友誼。」林肯中學此次訪華行程的帶隊老師琳恩·艾森豪威爾說，「我們所有人的微信 好友都比出發前多很多！我今早剛查過，我微信裡的新消息足足有92條。」

3月18日，在清華大學附屬中學，林肯中學和斯蒂拉庫姆中學的學生用「在希望的田野上」這首中文歌作為禮物送給中國朋友，贏得陣陣掌聲。2015年9月23日，習近平到訪林肯中學時，林肯中學合唱團學生和福州教育學院附中學生就是合唱「在希望的田野上」。羅梅羅-羅查在日記裡寫道，「當我唱起這首歌時，我感覺自己跟中國人民心很近。」

報導稱，一本書、一段旅行、一首歌、一項運動，這些都是中美之間人文交流的載體，都是中美人民友好的見證。「只要持續加強這種人與人的交流，就能找到共同點，就能打破障礙。」