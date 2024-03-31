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驚嘆故宮大、武術表演酷 美中學生訪華日記：跟中國人民心很近

中國新聞組／北京31日電
3月20日，在北京大學，中國學生在指導美國華盛頓州中學生代表團的成員彈奏古琴。（新華社）
3月20日，在北京大學，中國學生在指導美國華盛頓州中學生代表團的成員彈奏古琴。（新華社）

「當我唱起『在希望的田野上』這首歌時，我感覺自己跟中國人民心很近。」應中國國家主席習近平邀訪的美國華盛頓州林肯中學以及斯蒂拉庫姆中學的24名中學生，近日結束11天訪華之旅，有學生在日記這樣記錄旅程感受。林肯中學校長霍塞思說，學生們帶回的珍貴友誼，都是中美人民友好的見證，「只要持續加強這種人與人的交流，就能找到共同點，就能打破障礙。」

中美關係緊蹦，習近平近年推動中美間外交，去年11月赴舊金山出席「拜習會」後，他宣布中方未來5年願邀請5萬名美國青少年赴中國交流學習。今年3月16日從舊金山啟程訪華的這24名中學生，就是這5萬人中的一部分。

據新華社報導，在11天的訪華之旅中，他們與中國學生一起上課、唱歌、遊戲，爬長城、遊故宮、打太極、練書法等等，參訪了北京、湖北十堰、廣東廣州和深圳等地，學生們寫下了訪華日記，記錄下自己眼中的中國。

「故宮好大啊！我們走了很多路。我給許多穿著美麗傳統服飾的女孩拍了照片。」「我們去吃了火鍋，這可是我頭一次吃火鍋！」「武術表演太酷了，跳躍、空翻、舞劍，整齊劃一，讓人驚嘆！」這是林肯中學12年級學生蒙特塞拉特·羅梅羅-羅查的日記，她稱中國的美景、美食、文化都讓她大開眼界。

羅梅羅-羅查的好朋友、同校11年級學生以賽亞·朗則在旅程中，「看到創新、技術和歷史在中國達到這樣一種完美平衡，真是太神奇了。」朗感嘆道，「相信很多美國學生會想要尋找機會去中國留學。」

「帶回家最珍貴的是友誼。」林肯中學此次訪華行程的帶隊老師琳恩·艾森豪威爾說，「我們所有人的微信好友都比出發前多很多！我今早剛查過，我微信裡的新消息足足有92條。」

3月18日，在清華大學附屬中學，林肯中學和斯蒂拉庫姆中學的學生用「在希望的田野上」這首中文歌作為禮物送給中國朋友，贏得陣陣掌聲。2015年9月23日，習近平到訪林肯中學時，林肯中學合唱團學生和福州教育學院附中學生就是合唱「在希望的田野上」。羅梅羅-羅查在日記裡寫道，「當我唱起這首歌時，我感覺自己跟中國人民心很近。」

報導稱，一本書、一段旅行、一首歌、一項運動，這些都是中美之間人文交流的載體，都是中美人民友好的見證。「只要持續加強這種人與人的交流，就能找到共同點，就能打破障礙。」

林肯中學校長霍塞思如此期許。

3月25日，美國華盛頓州中學生代表團走進深圳南山外國語學校高級中學，體驗中國校園...
3月25日，美國華盛頓州中學生代表團走進深圳南山外國語學校高級中學，體驗中國校園生活。（新華社）

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