法外長4月1日訪中 為習近平、馬克宏峰會鋪路

中國交部宣布，應中國外長王毅邀請，法國外長塞儒內將於4月1日訪中。圖為王毅(右)今年2月17日在慕尼黑安全會議期間應約會見塞儒內(左)。(取自中國外交部網站）

中國外交部29日宣布，應中國外長王毅 邀請，法國外長塞儒內(Stephane Sejourne)將於下周一訪問中國，塞儒內此行或為5月在法國舉行的中法元首峰會鋪路。

彭博早前引述知情人士報導，今年是中法建交60周年，法國總統馬克宏初步計畫在5月迎接到訪的習近平。馬克宏去年4月曾到訪中國，是疫後首位到訪中國的歐洲國家元首。

王毅曾在今年2月慕尼黑安全會議期間會見塞儒內。王毅當時說，中方願同法方保持高層往來，籌備好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話新一次會議。

塞儒內則表示，法方願以法中建交60周年為契機加強高層往來，拓展經貿、人文、旅遊、新能源、應對氣變、保護生物多樣性等各領域合作。

另據路透報導，習近平5月訪法時，預計更廣泛的中歐貿易緊張局勢也將受到討論。法國支持歐盟 委員會的調查，這是法國總統馬克宏多年來為歐盟加強貿易、堅持公平競爭環境而發起的運動的一部分。

對此，中國於1月對白蘭地發起了反傾銷調查。中國海關數據顯示，幾乎所有歐盟出口到中國的白蘭地都來自法國。

路透還報導，中國商務部長王文濤將於4月7日訪問法國，討論歐盟委員會對中國電動汽車行業是否受益於不公平補貼的調查。隨行人員包括比亞迪、上汽集團和吉利汽車等公司的代表。

歐盟委員會目前已開始調查，以確定是否對中國電動汽車徵收關稅以保護歐洲汽車製造商，調查預計將於今年11月結束。