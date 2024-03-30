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法外長4月1日訪中 為習近平、馬克宏峰會鋪路

記者黃國樑、陳宥菘／綜合報導
中國交部宣布，應中國外長王毅邀請，法國外長塞儒內將於4月1日訪中。圖為王毅(右)今年2月17日在慕尼黑安全會議期間應約會見塞儒內(左)。(取自中國外交部網站）
中國交部宣布，應中國外長王毅邀請，法國外長塞儒內將於4月1日訪中。圖為王毅(右)今年2月17日在慕尼黑安全會議期間應約會見塞儒內(左)。(取自中國外交部網站）

中國外交部29日宣布，應中國外長王毅邀請，法國外長塞儒內(Stephane Sejourne)將於下周一訪問中國，塞儒內此行或為5月在法國舉行的中法元首峰會鋪路。

彭博早前引述知情人士報導，今年是中法建交60周年，法國總統馬克宏初步計畫在5月迎接到訪的習近平。馬克宏去年4月曾到訪中國，是疫後首位到訪中國的歐洲國家元首。

王毅曾在今年2月慕尼黑安全會議期間會見塞儒內。王毅當時說，中方願同法方保持高層往來，籌備好戰略、經濟財金、人文交流三大高級別對話新一次會議。

塞儒內則表示，法方願以法中建交60周年為契機加強高層往來，拓展經貿、人文、旅遊、新能源、應對氣變、保護生物多樣性等各領域合作。

另據路透報導，習近平5月訪法時，預計更廣泛的中歐貿易緊張局勢也將受到討論。法國支持歐盟委員會的調查，這是法國總統馬克宏多年來為歐盟加強貿易、堅持公平競爭環境而發起的運動的一部分。

對此，中國於1月對白蘭地發起了反傾銷調查。中國海關數據顯示，幾乎所有歐盟出口到中國的白蘭地都來自法國。

路透還報導，中國商務部長王文濤將於4月7日訪問法國，討論歐盟委員會對中國電動汽車行業是否受益於不公平補貼的調查。隨行人員包括比亞迪、上汽集團和吉利汽車等公司的代表。

歐盟委員會目前已開始調查，以確定是否對中國電動汽車徵收關稅以保護歐洲汽車製造商，調查預計將於今年11月結束。

此外，據哈薩克總統府網站28日消息，哈薩克總統托卡耶夫(Kassym-Jomart Tokayev)近日赴海南參加博鰲亞洲論壇，他在會見中國全國人大常委會委員長趙樂際時表示，期待習近平7月初到哈薩克進行國是訪問。哈薩克將於7月3日至4日舉行上海合作組織峰會。

哈薩克總統托卡耶夫近日表示，期待中國國家主席習近平7月初到哈薩克進行國是訪問。圖...
哈薩克總統托卡耶夫近日表示，期待中國國家主席習近平7月初到哈薩克進行國是訪問。圖為去年5月17日托卡葉夫(左)與習近平(右)在中國舉行會談，並發表聯合聲明。（新華社）

歐盟 哈薩克 王毅

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