美傳數月內公布中晶片廠黑名單 中貿促會：中美企正「用腳投票」

美擬公布中國先進晶片廠黑名單，禁止取得關鍵技術；示意圖。(中新社)

路透28日引述三位知情人士報導，美國正草擬一份被禁止取得關鍵技術工具的中國先進晶片 製造廠黑名單，以便於美企遏制其技術流向中國。該名單可望在未來幾月內公布。

美國財政部前年已禁止美企將先進晶片的生產設備提供中企。美國亦施壓荷蘭和日本等盟國，要求對中國停供晶片生產設備。

但美企坦言，鑒於很難確定哪家中廠生產先進晶片，因此長久以來呼籲美國商務部 制定清單。該報導說，美方此舉凸顯其正藉由更容易讓美企遵守規定，以強化目前對中國的晶片限制。美商務部不願對此置評。

中國外交部發言人林劍29日對此批評，美方在科技領域對中封鎖限制，制裁打壓中企，妄圖遏制中國發展，嚴重損害中企正當權益，嚴重違反市場經濟原則，嚴重破壞國貿規則，嚴重損害全球產業鏈和供應鏈穩定，中方一貫堅決反對，並敦促美方立即糾正錯誤。

另一方面，中國發展高層論壇已於25日在北京落幕，有逾85位全球商界高層與會，美企就占30多人，是最大代表團，有約20家公司獲中國國家主席習近平接見。

中國貿促會29日舉行記者會，發言人楊帆說，應美國商會等對口機構邀請，中方計畫組織企業家代表團於6月訪美。她形容中美工商界正「用腳投票」，要合作、不要「脫鉤」。

近期中澳關係逐漸回溫，楊帆也提到中企在澳洲 的營商狀況，稱調查顯示有近四成受訪中企認為澳洲營商環境較好，有近八成受訪中企對澳洲營商環境變化較為樂觀。不過，受訪中企也表示希望澳洲能降低外企准入門檻和合規成本、優惠政策一視同仁、保障外企公平競爭的權利等。

此外，美國國務院28日宣布，在美國前年生效的晶片法框架下，美國將和墨西哥合作發展半導體供應鏈。路透報導說，拜登政府此舉旨在降低在半導體上對兩岸的仰賴。