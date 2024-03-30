美傳數月內公布中晶片廠黑名單 中貿促會：中美企正「用腳投票」
路透28日引述三位知情人士報導，美國正草擬一份被禁止取得關鍵技術工具的中國先進晶片製造廠黑名單，以便於美企遏制其技術流向中國。該名單可望在未來幾月內公布。
美國財政部前年已禁止美企將先進晶片的生產設備提供中企。美國亦施壓荷蘭和日本等盟國，要求對中國停供晶片生產設備。
但美企坦言，鑒於很難確定哪家中廠生產先進晶片，因此長久以來呼籲美國商務部制定清單。該報導說，美方此舉凸顯其正藉由更容易讓美企遵守規定，以強化目前對中國的晶片限制。美商務部不願對此置評。
中國外交部發言人林劍29日對此批評，美方在科技領域對中封鎖限制，制裁打壓中企，妄圖遏制中國發展，嚴重損害中企正當權益，嚴重違反市場經濟原則，嚴重破壞國貿規則，嚴重損害全球產業鏈和供應鏈穩定，中方一貫堅決反對，並敦促美方立即糾正錯誤。
另一方面，中國發展高層論壇已於25日在北京落幕，有逾85位全球商界高層與會，美企就占30多人，是最大代表團，有約20家公司獲中國國家主席習近平接見。
中國貿促會29日舉行記者會，發言人楊帆說，應美國商會等對口機構邀請，中方計畫組織企業家代表團於6月訪美。她形容中美工商界正「用腳投票」，要合作、不要「脫鉤」。
近期中澳關係逐漸回溫，楊帆也提到中企在澳洲的營商狀況，稱調查顯示有近四成受訪中企認為澳洲營商環境較好，有近八成受訪中企對澳洲營商環境變化較為樂觀。不過，受訪中企也表示希望澳洲能降低外企准入門檻和合規成本、優惠政策一視同仁、保障外企公平競爭的權利等。
此外，美國國務院28日宣布，在美國前年生效的晶片法框架下，美國將和墨西哥合作發展半導體供應鏈。路透報導說，拜登政府此舉旨在降低在半導體上對兩岸的仰賴。
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