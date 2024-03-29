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澳洲葡萄酒反傾銷稅 中國宣布終止徵收

記者謝守真／綜合報導
中國國務院稱自3月29日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅。(歐新社)
中國國務院稱自3月29日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅。(歐新社)

中澳關係持續回暖，中國商務部28日表示，經複審裁定，鑑於中國相關葡萄酒市場情況發生變化，對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅和反補貼稅已無必要。中國國務院關稅稅則委員會根據商務部建議作出決定，自3月29日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅；終止徵收反傾銷稅後，不徵收反補貼稅。

據中國商務部網消息，中國商務部貿易救濟局發出公告，2021年3月26日，商務部決定對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅，實施期間自2021年3月28日起5年。

澳洲2020年倡議中國進行新冠病毒溯源調查，跟隨美國圍堵中國，雙方關係降至冰點。隨後，中國先後對澳洲大麥加徵高達80%關稅，又對澳洲木材、棉花和銅等實施制裁及其它貿易限制措施，估計造成澳洲約200億美元的損失。

現任澳洲總理艾班尼斯2022年6月領導的工黨當選新一屆政府後，改變對中政策，兩國關係開始回溫，艾班尼斯2023年11月訪問中國，中國外長王毅今年3月20日訪問澳洲，雙方達成一系列商貿往來共識，中對澳徵收的葡萄酒反傾銷稅提前撤銷。

澳洲 商務部 關稅

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