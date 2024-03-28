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談南海爭端 中國國防部：做好突發事件一切準備

特派記者廖士鋒／北京即時報導
中國國防部發言人吳謙28日就南海爭端強調，「做好突發事件一切準備」。（記者廖士鋒／攝影）
中國國防部發言人吳謙28日就南海爭端強調，「做好突發事件一切準備」。（記者廖士鋒／攝影）

南海爭端上升，中國跟菲律賓之間尤其緊張，對於近期局勢，中國國防部強調，反對外部介入，「做好突發事件一切準備」。

中國國防部發言人吳謙28日下午在記者會上，就與菲律賓的爭端表示，中國已多次表明「嚴正立場」，就是「反對外部介入、反對侵權挑釁、主張妥處分歧，同時做好應對突發事件的一切準備，堅定捍衛自身領土主權和海洋權益」。

他強調，「菲方挑釁滋事」是近期南海問題升溫的直接原因。他點名菲律賓倚仗外部勢力撐腰，違反國際法和「南海各方行為宣言」精神，頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，並散佈虛假資訊，誤導國際社會認知，「可以說是在危險的道路上越走越遠」。

他表態，中國「不會任菲胡來，對此進行了有理有力有節的回擊」，喊話菲方應該認識到「挑釁滋事是得不償失的，倚靠外人是根本靠不住的」，再度強調北京方面「任憑風浪起，穩坐釣魚船」，有充足的戰略定力。

吳謙還點名美方介入是南海動盪的最大推手。指出美國「挑動對抗」，為菲站台背書，「多次以所謂雙邊條約對中方威脅施壓，還派出軍艦到南海挑釁滋事，嚴重破壞地區和平穩定」，強調美方「根本無權插手，美菲的軍事合作也絕不能損害中方的領土主權和海洋權益」。

至於美日菲峰會即將登場，南海問題被視為是焦點，吳謙則重申，為任何國家間的合作都不應針對其他特定國家，都不應損害地區的和平穩定。面對個別國家的挑釁施壓，中國維護自身合法權利的決心意志堅定不移，能力水平日益增強。

對於菲律賓總統小馬可仕就南海議題相關說法，他回擊稱，菲方「背信棄義，挑釁滋事，同時編造謊言誤導國際輿論」，對此堅決反對。他再度要求菲方「停止一切侵權挑釁行徑，中方將一如既往採取堅決果斷的應對措施，堅定維護自身的領土主權和海洋權益」。

日本擬在沖繩建立反艦飛彈部隊、敵基地攻擊飛彈，吳謙則說，日本渲染地區緊張局勢不斷謀求自身的軍力突破，破壞地區的安全和國際秩序，「這一危險傾向值得國際社會高度警惕」。他要求日方「認真反省侵略歷史，尊重亞洲鄰國的安全關切，在軍事安全領域謹言慎行」。

最後關於藏南地區，印度國防部稱中國主張該地區是中國領土很荒謬、美方也有類似言論，吳謙則駁斥強調，「藏南地區自古以來就是中國領土，這是不容否認的事實，哪來的什麼『阿魯納恰爾邦』」。他指出美方在挑動他國爭端、實現一己私利方面有著很差的歷史記錄，國際社會對此看得很清楚。「中印之間有完善的涉邊機制和溝通管道，雙方有能力、有意願通過對話協商妥處邊界問題」。

國防部 日本 釣魚

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