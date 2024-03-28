從中聯部「流動」至外交部？ 外長熱門人選劉建超這樣說

中央對外聯絡部部長劉建超(左)近日出訪新加坡，會見新加坡總理李顯龍。(取材自觀察者網)

中共 中央對外聯絡部部長劉建超近日出訪新加坡 ，27日在新加坡發表演說指出，亞洲擁有全球近60%的人口、近40%的經濟總量和超過30%的國際貿易，已成為世界經濟發展重鎮和成長引擎，亞洲的每個選擇將對世界產生重要影響；亞洲要和平而不是戰爭。同一日，新加坡總理李顯龍會見劉建超，歡迎代表團訪星，表示中星關係很好。

劉建超被視為接任中國外長熱門人選，他在新加坡巧妙地回應傳聞，笑稱中聯部和外交部的「流動挺自然」，「戰士，放到哪兒，就在哪兒戰鬥，在哪兒工作。」

綜合星媒報導，劉建超是應邀出席通商中國、聯合早報、「慧眼中國」和「思想中國」共同主辦的「慧眼中國對話」，以「挑戰與願景：大變局下的亞洲未來」為主題發表演說。新加坡交通部長兼財政部 第二部長徐芳達、人力部兼永續發展與環境部高級政務部長許寶琨等新加坡各界人士400多人出席。

在27日的活動上，劉建超表示，當今世界變亂交織，百年變局加速演進。亞洲擁有全球近60%的人口、近40%的經濟總量和超過30%的國際貿易，已成為世界經濟的發展重鎮和成長引擎，亞洲的每個選擇將對世界產生重要影響。亞洲要和平而不是戰爭、要互聯而不是「脫鉤」、要科技賦能而不是科技打壓、要文明交流而不是文明衝突。

另據直新聞報導，劉建超與新報業媒體華文媒體集團社長李慧玲進行對談時，被問及中聯部和外交部之間部長的流動會不會很自然時，巧妙應對。

李慧玲問道，中聯部和中國外交部人員之間是否流動？劉建超說，流動也很多，他的好幾位同事都曾在外交部工作，所以中聯部跟外交部之間的配合非常好，相得益彰。

李慧玲再追問：「包括部長的流動也會比較自然？」此時全場爆發出一陣笑聲。