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習近平會見美企業領袖 約20家受邀、開會90分鐘 企業憂逾越界線

編譯高詣軒／即時報導
中國國家主席習近平去年11月15日訪問加州期間，與企業人士晚宴時演說。（美聯社）
中國國家主席習近平去年11月15日訪問加州期間，與企業人士晚宴時演說。（美聯社）

路透報導，中國國家主席習近平27日在北京人民大會堂會見數名美國企業領袖。

北京政府希望吸引外國投資人回到中國。儘管北京領袖公開向海外投資人示好，習近平日益關注國家安全問題，令許多企業不確定會在哪裡逾越界線；他們尋求針對新的法規獲得當局釋疑。

2名知情人士向路透說，這次會議約有20家業者受邀；1名人士說，會議約90分鐘。路透引述北京國營媒體指出，私募基金黑石集團執行長蘇世民、聯邦快遞集團總裁辛柏文、高通執行長艾蒙皆參與會議。

該會議由紐約智庫「美中關係全國委員會」、華府非營利組織「美中貿易全國委員會」、紐約智庫「亞洲協會」籌畫，這三家組織未立即回應路透置評請求。2名知情人士也未立即就該會議討論內容置評。

路透指出，中國作為全球第2大經濟體，今年希望提振經濟成長。去年，海外對中國直接投資縮減8%；投資人有鑑於一項反間諜法、出境禁令、諮詢及盡責調查公司遭搜查而越來越擔憂。

根據北京官媒釋出的影片，該會議在用於重要場合的人民大會堂東大廳舉行。會議是延續去年11月習近平訪問舊金山時，和美國企業人士舉行的晚宴。

北京24日至25日已舉行「中國發展高層論壇」，往年該活動的重頭戲包括能和中國國務院總理交換意見，但現任的李強這次未藉機會晤來訪的外國企業執行長，引發有關透明度的擔憂。

投資 習近平 國務院

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邀請函最後一刻發出 習近平未署名但美企CEO都有「默契」

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