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中4月辦海軍論壇 30國高層聚焦無人機防撞

特派記者廖士鋒／北京27日電
多款軍用無人機在四川綿陽亮相，圖為解放軍用於繞台的大型無人機「雙尾蠍」。(取材自央視軍事)
多款軍用無人機在四川綿陽亮相，圖為解放軍用於繞台的大型無人機「雙尾蠍」。(取材自央視軍事)

中國4月將於青島主辦兩年一度的「西太平洋海軍論壇」，預計將有來自美、澳等約30國海軍高層與會。在西太平洋海上爭端加劇之際，日媒指出本屆論壇一大主題是創立「預防無人機海上飛行時發生碰撞意外」的架構。

西太平洋海軍論壇成立於1988年，每兩年集會一次，現有23個成員國與7個觀察員，中共海軍曾在2014年於青島承辦論壇，由時任中共中央軍委委員、海軍司令員吳勝利擔任主席，當時各方通過了討論多年的「海上意外相遇規則」。上屆論壇2022年在日本橫濱舉行，共軍由海軍中將王大忠出席。

除了中國、美國和澳洲，預料參加本屆論壇的成員國還有日本、馬來西亞、菲律賓、俄羅斯、新加坡、泰國和越南。印度與英國則為觀察員。

解放軍已於1月在南京召開論壇工作小組會，中國國防部當時揭露，工作小組會就論壇章程修訂、海上意外相遇規則使用情況、成立「無人系統議題研究工作組」並由中國擔任協調國等十項議題，進行友好、坦誠、建設性研討交流，形成初步成果，將提交年會表決。

日經亞洲報導，今年討論的一項主題將是創建一個框架，防止在海上飛行的無人機之間發生意外碰撞，因為隨著世界各國海軍越來越依賴無人機進行監視，這種風險也隨之增加。

報導引述一位日本安全官員表示，海上意外相遇規則不具法律約束力，效力有限。預計日本將派出海上自衛隊參謀長酒井良，他可能會見中共海軍司令員胡中明，這也將是繼2019年山村浩之後，海上自衛隊參謀長首次訪問中國。

海上意外相遇規則就各國海軍艦艇或航空器在不期相遇時，應採取哪些安全措施和手段減少相互干擾有所規範，同時對海軍艦機的法律地位、權利義務及海上意外相遇時的海上安全程序、通信程序、信號簡語、基本機動指南等做了規定，有助於減少和平時期各國海空軍事行為的誤解誤判。

日本 中共 新加坡

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