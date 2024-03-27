荷蘭總理呂特與習近平會談 聚焦ASML出口設備前景

荷蘭總理呂特（右）在北京和中國國家主席習近平會談。（路透）

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）27日在北京和中國國家主席習近平 會面，討論議題預料將聚焦經濟，特別是荷蘭對中國的出口管制新規可能導致雙方關係緊張。

呂特26日起展開兩天的北京訪問行程，他上次和習近平會面，是2022年11月在印尼峇里島20國集團（G20）峰會的場邊，當時習近平說，政治化經貿議題的意圖都該被拒絕，應該為工業供應鏈 穩定。

然而，今年荷蘭政府屈服於美方要求，開始拒絕發放許可證給艾司摩爾（ASML）出口先進深紫外光（DUV）微影設備到中國的申請。同時，荷蘭也面臨保護自家經濟利益的壓力，尤其ASML以中國為第二大市場，僅次於台灣。

ASML先前原可銷售一些晶片 生產設備給中國客戶，如今卻面臨更嚴格的出口管制，因此，呂特和習近平的會談將都聚焦於當前這些許可證陸續於年底前到期後，ASML能否繼續取得銷售的許可證。

荷蘭的出口管制迄今僅對ASML的財務表現造成溫和影響，但更長期來看，若中國晶片製造商認為荷蘭並非可信賴的商業夥伴，可能改用Nikon和的設備。

作為呂特北京參訪團一員的貿易部長范呂文（Geoffrey van Leeuwen），26日接受荷蘭媒體採訪時表示，捍衛ASML的利益是他的「第一」優先要務。ASML已不滿於荷蘭政府未提供太多支持，威脅若其成長計畫無法在當地實現，將「離開」荷蘭。