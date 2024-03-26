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AMD、美光、新思科技允在中國擴產 官媒：投下信任票

中國新聞組／北京26日電
中國發展高層論壇2024年年會24日在北京舉行，圖靈獎得主約瑟夫·希發基思（前排右二）在會上表示，中國可以利用其龐大的工業系統，在邁向自主人工智能的道路上取得領先地位。(中新社)
中國發展高層論壇2024年年會24日在北京舉行，圖靈獎得主約瑟夫·希發基思（前排右二）在會上表示，中國可以利用其龐大的工業系統，在邁向自主人工智能的道路上取得領先地位。(中新社)

為期兩天的中國發展高層論壇25日在北京落幕，蘋果公司的庫克、晶片製造商超微（AMD）的蘇姿丰、美光科技的梅羅特拉、新思科技（Synopsys）的加茲等多間重量級跨國公司CEO與會。中國不僅釋出重視經濟訊號，並向美企招手，中國官媒稱，中國改善營商環境，更具投資吸引力，讓跨國公司積極投下信任票。

在美國強化晶片禁令，衝擊北京科技發展之際，AMD董事長暨執行長蘇姿丰24日在北京會見中國商務部長王文濤時表示，中國是ＡＭＤ公司全球戰略的重點之一。公司將繼續加大對中國投入，攜手本地合作夥伴，為中國市場提供更好產品和服務。

據中國商務部發布，中國商務部長王文濤（右）24日會見了美國新思科技總裁兼執行長加...
據中國商務部發布，中國商務部長王文濤（右）24日會見了美國新思科技總裁兼執行長加茲，雙方就新思科技在中國發展、中美經貿關係等議題進行了交流。(取材自中國商務部網站)

王文濤24日還會見美國新思科技總裁兼執行長加茲（Sassine Ghazi），雙方就新思科技在華發展、中美經貿關係等議題進行了交流。據中方發布，加茲表示，新思科技願加大在華創新投入，深化合作，更好滿足中國消費者的需求。

新思科技是一家美國電子設計自動化公司、IC介面IP供應廠商，領域涵蓋晶片設計和驗證、晶片智慧財產權和計算機安全等。

美國最大記憶體製造商美光科技（Micron Technology）總裁兼首席執行官梅羅特拉23日會見王文濤，根據中方新聞稿，梅羅特拉介紹美光在華業務與新增投資項目情況。梅羅特拉表示，將嚴格遵守中國法律法規，並計畫擴大在華投資，滿足中國客戶的需求，為中國半導體行業和數位經濟發展貢獻力量。這是梅羅特拉近半年內第二次到中國，他在去年11月拜會王文濤時，就曾表達持續擴大在中國投資的意願。

美光科技去年6月稱，由於產品在中國的銷售受限，公司將面臨中國市場營收減半的風險；美光並宣布計畫在未來幾年對其位於西安的封裝測試廠投資人民幣43億元(約6億美元)，進行產線升級和擴建，此舉被認為是美光主動向中國示好。

香港文匯報綜合中新社及新華社報導，全球礦業巨頭力拓集團執行長施陶斯霍爾姆在北京說：「今年，我能感受到中國釋放出一些非常清晰的（政策）信號。令我最感興趣的就是新質生產力。」他認為，中國為綠色轉型而建立起的整個供應鏈，將為力拓帶來全新的商機。

中國商務部長王文濤（右）會見美光總裁兼首席執行官梅羅特拉。（取材自中國商務部官網...
中國商務部長王文濤（右）會見美光總裁兼首席執行官梅羅特拉。（取材自中國商務部官網）

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