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莫斯科遇恐襲 中國留學生恐懼情緒蔓延 「出門要背五星旗」

中國新聞組／北京25日電
俄羅斯聖彼得堡市民23日獻花悼念莫斯科近郊恐襲事件遇難者。(新華社)
俄羅斯聖彼得堡市民23日獻花悼念莫斯科近郊恐襲事件遇難者。(新華社)

莫斯科發生恐襲事件後，在俄羅斯的中國留學生形容，「恐懼的情緒正在蔓延。大家擔心起各自的安危」。而在中國留學生的微信聊天群內傳出「出門要背著國旗(五星旗)」的說法，更有人開始炒賣五星旗和防彈衣。原本價格在25到30元人民幣（約3.4到4.1美元）的一面五星旗，頓時飆漲至519盧布，約40多元人民幣。

據時代周報報導，26歲的李遠平二年前到莫斯科留學，住在市中心。他說，3月7日，美國駐俄羅斯大使館就曾發出安全警報，指接獲「有關極端分子即將針對莫斯科大型集會（包括音樂會）發動襲擊的消息」，建議在莫斯科的美國公民「在未來48小時內避免大型集會」。後來在各類聊天軟體的群組裡每天都能看到「美國老外」準備撤離的消息。

到了月中，有人在群組裡說：「（恐襲）應該不會來了。」李遠平說：「大家誰都沒想到，22日會發生這樣的事。」李遠平現在回憶，此前美國關於恐襲消息發出後，莫斯科確實也有一些反應，包括增加了地鐵安檢人員的投入，遇到可疑人員也會重點查驗護照。李遠平在上下地鐵的時候，也被黑色的金屬掃描器攔停過。商場小型安檢門也變多了，但沒想到槍擊發生在郊區。

襲擊發生後，莫斯科各地的周末文化活動都被取消或暫停，博物館和圖書館關門。警方加強了檢查。莫斯科的氣氛緊張起來了。中國留學生紛紛擔心起各自的安危。微信群組裡有人說，接下來先不出門了，不敢拿自己的命來賭；還有人說，地鐵內的警察已經全副武裝，換上三件套，手槍、頭盔、防彈衣。

23日中午，李遠平所在的聊天群組內出現一句「出門要背著國旗」信息，十分鐘後，就有人在群裡丟出了購買鏈接，賣519盧布，折算下來大概40多元人民幣。在之前，價格基本上是25到30元左右。不僅做五星旗的生意，還有人賣起了防彈衣。

李遠平並稱，槍擊事件發生後，莫斯科街上空空蕩蕩的，原本他乘坐地鐵的車站會在周末和上下班高峰擠滿了人，但在23日，他數了下，「不超十個人」。當地人不敢搭乘捷運公車，外出最方便的計程車和叫車服務成了唯一選擇，但莫斯科搭計程車價格也應聲喊漲了。

中國留學生 地鐵 五星旗

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