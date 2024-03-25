莫斯科遇恐襲 飛中機票從4000元漲到2萬 國航頭等艙剩5萬元以上

俄羅斯聖彼得堡市民23日獻花悼念莫斯科近郊恐襲事件遇難者。(新華社)

俄羅斯 莫斯科近郊音樂廳22日槍擊 事件已致逾百人喪生，事發後兩日從莫斯科回中國的直飛航班機票立即上漲，部分航線單程機票價格從平常約4000元人民幣（約553美元）飆破1萬元甚至2萬元，國航莫斯科往北京航班更只剩5萬元以上的頭等艙。據當地中國留學生 稱，當地有市民自發性上街悼念罹難者，莫斯科街上仍到處可見反恐部隊士兵。

據第一財經資訊報導，槍擊事件發生後，23日和24日從莫斯科回國的直飛航班機票應聲上漲，其中24日莫斯科到北京的直飛機票均在1萬元以上，並顯示只有少量機票，國航的莫斯科飛北京首都航班更是只剩5萬元以上的頭等艙。24日莫斯科回上海的東航直飛航班票價也在1萬元以上，且持續到30日。而此前，俄羅斯回國的直航票價穩定在4000元左右。

不過，由俄羅斯航空執飛的莫斯科到三亞的直飛航班，還有不到3000元的少量票價，但最早要到3月27日才有航班；如果選擇從莫斯科通過杜拜、阿布扎比等中轉回國，也能買到5000元以內的機票，但飛行時間是直飛航班的兩倍。

俄烏衝突以來，歐美主要航司已經暫停了飛往俄羅斯的航班，不過截至今年2月，中國到俄羅斯的航班量已經整體恢復到了疫情前2019年同期的93.9%。不久前，南航還在春季國際航線大促中，放出了暑期北京和深圳飛莫斯科往返含稅最低2200元的特價，上海和廣州飛莫斯科往返也只需要2400元。

據了解，在莫斯科槍擊事件後，南航、東航、川航已陸續發布針對莫斯科航線的特殊處理通知，基本都是一個月內的機票可免費退改簽。

另據上游新聞報導，當地時間23日下午6時30分左右，在莫斯科的留學生小楊（化名）特意趕到紅場，那裡已經是封鎖狀態，穿藍色迷彩服的反恐部隊士兵明顯增多，「地鐵安檢程度也上升了，從莫斯科大劇院地鐵站出來之後，到處都是這種反恐部隊成員，甚至在麥當勞也看到了兩位戴著防爆頭盔的警察在執勤，莫斯科平時沒有惡性事件，但看到這些警察，心裡還是比較踏實。」

小楊表示，街上的行人確實和往常相比少了一些，但還是有很多俄羅斯人自發走上街頭悼念恐襲事件中的遇難者。另一位在莫斯科國立大學的中國留學生小向（化名） 說，出事之後學校老師立刻讓他們回家，並將周末的課程轉成網課。學校附近已經有警察在巡視。

事發後，聖彼得堡也關閉相關大型場所，安全等級提高。在聖彼得堡一所大學留學的小王（化名）表示，「學校提醒我們不要外出，更不要去人多密集的地方。」