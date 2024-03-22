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習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

中國新聞組／北京22日電
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

中國國家主席習近平昨在水稻大省湖南考察春耕，要求要建設好高標準農田，加大良種、良機、良法推廣力度，讓種糧也能夠致富，真正把中國特色農業現代化之路走穩走扎實。有媒體聚焦習視察秧苗時穿皮鞋下田踩泥，有評論認為他不接地氣，但也有人稱這是在宣揚他推動「穿皮鞋也能種田」的科技種田成果。

來源：CCTV

中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華...
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

據央視報導，3月18日至21日，習近平在湖南常德市鼎城區謝家鋪鎮糧食生產萬畝綜合示範片區考察表示，要建設好高標準農田，推行適度規模經營，加大良種、良機、良法推廣力度，在精耕細作上下功夫，讓種糧也能夠致富，進而吸引更多農戶參與發展現代化大農業，真正把中國特色農業現代化之路走穩走扎實。

央視解讀指出，「良種良法良機良田深度融合」是習平為全年糧食增產和農民增收開好頭、起好步開出的「良」方。習近平除強調「把種源安全提升到關係國家安全的戰略高度」，並提到包括先進的種植技術、管理方法等的「良法」，與現代化農業科技裝備等的「良機」。農業現代化，關鍵是農業科技現代化。

習近平昨並在聽取湖南省委和省政府工作匯報後指出，湖南要扛起維護國家糧食安全的重任，抓住種子和耕地兩個要害，加快種業、農機關鍵核心技術攻關。堅持大農業觀、大食物觀，積極發展特色農業和農產品加工業，提升農業產業化水平等。

有媒體聚焦習近平此次在湖南農村視察春耕時穿的是皮鞋，他在中央與地方官員的簇擁下，穿著皮鞋下田踩泥巴路，並未換穿雨鞋。

有評論認為這似乎意味著習近平不接地氣，既要下田，就該穿著雨鞋和農民走在一起。不過也有網民意見稱，習近平近兩年在農村考察時多次提及農業科技化，官媒也多次報導湖南等地方種糧大戶在科技助力下感慨，「現在種田不像以前了，天上飛的，地上跑的，如今都成了種田的好幫手，我們穿著皮鞋就能把田種了。」習近平此次穿皮鞋不但不是不接地氣，反而是在宣揚自己「穿皮鞋也能種田」的科技農業成果。

中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華...
中國國家主席習近平19日在湖南省常德市考察調研，了解春耕備耕等情況。( 新華社)

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