中特使穿梭外交 奔走以哈、調停俄烏

哈瑪斯衛生部日前表示，以哈衝突已造成超過2萬6751巴勒斯坦人死亡，另有6萬5636人受傷；圖為加薩南部城市拉法的罹難者墓地。（新華社）

北京再度穿梭外交，美國之音報導，中國一位鮮為人知的特使近日在中東展開穿梭外交，試圖在國際社會解決加薩衝突方面貼上北京的烙印。然而，以色列 有學者認為，儘管中國聲稱試圖促進以色列和巴勒斯坦 之間的關係，但北京的實際行動正在妨礙巴以和談前景。與此同時，中方傳出正在考慮參與瑞士即將主辦的烏克蘭 和會。

據報導，「立即停火和兩國方案是全面、公正和持久解決巴以衝突的基礎。」這是中國自去年10月初爆發以哈戰爭以來首次派遣特使走訪以色列和巴勒斯坦所傳遞的信息。

這個使命由中國「外交部大使」王克儉擔任。上周三他先在拉馬拉會見巴勒斯坦外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）。周四，王克儉前往耶路撒冷會見了以色列外交部副總司長、政策研究中心主任費因梅瑟和負責亞太事務的代理副總司長沙格瑞。隨後，王克儉17日在卡達會見哈瑪斯領導人哈尼耶。

根據巴勒斯坦權力機構的報告，王克儉呼籲「盡快」召開國際和平會。

巴勒斯坦比爾澤特大學國際研究與政治學教授加桑·卡提卜告訴美國之音，「儘管我們期待中國的支持，因為它在國際上具有巨大的政治影響力，但它主要是政治支持，而不是物質支持。」

然而以色列並不如此看待中國所扮演的角色。以色列政府對中國未能譴責哈瑪斯去年10月份進行的殘酷殺戮、強姦和劫持以色列公民而感到失望。許多以色列評論人士都將北京的沉默和隨後對以色列軍事行動的批評視為跟以色列「敵對」。

以色列外交部發言人證實，上星期外交部官員與中國代表團舉行了會晤，但沒有詳細說明會晤的細節或結果。

「鑑於中國從去年10月7日起的行動和聲明，以色列不認為中國是一個公平或相關的一方，」以色列-中國政策研究中心副主任加利亞·拉維說。

此外，俄羅斯總統普亭發動的侵略烏克蘭的戰爭進入第三年之際，第五度當選連任總統，中國國家主席習近平18日致電祝賀，承諾與俄方保持密切溝通。與此同時，中國駐瑞士大使王世廷表示，北京密切關注瑞士即將主辦的烏克蘭和會，中國正在考慮參與這場會議的可能性。

報導指出，儘管中國在俄羅斯入侵烏克蘭遭到西方嚴厲制裁後，一直默默在向俄羅斯提供外交支持和經濟協助，但是北京當局也不忘高調呼籲在烏克蘭「停火止戰」。中國政府歐亞事務特別代表李輝曾兩次出訪俄羅斯和烏克蘭以及歐洲多國，號稱為和平穿針引線。

但由於中方的和平建議並未涉及俄羅斯從烏克蘭被占領土撤軍這一關鍵的訴求，因此基輔及其西方盟友並不特別看好北京的斡旋努力。