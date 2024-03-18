南海緊張 布林肯訪韓菲強化聯盟 外媒：北京戰狼姿態受挑戰

美國國務卿布林肯17日飛抵南韓，預定2天一夜的行程包括出席第3屆民主峰會、美韓外長會談，並可能拜會南韓總統尹錫悅。（歐新社）

中菲南海主權摩擦升級、被視為中國盟友的北韓進行中遠程導彈試射挑釁之際，華府正強化地區盟友關係，制衡中國。美國國務卿布林肯 17日乘專機抵達南韓 ，將出席在首爾舉行的民主峰會 ，他隨後將前往馬尼拉，與菲律賓總統舉行會談，或談及與中國有關問題，外媒報導，北京「戰狼」姿態面臨挑戰。

自由亞洲電台報導，布林肯將於18日出席第三屆民主峰會部長級會議、拜會南韓總統尹錫悅並會晤南韓外長趙兌烈。南韓外交部表示，雙方將討論如何強化美韓聯盟，以進一步完善應對北韓軍事威脅的「延伸威懾」策略。

由美國總統拜登倡導的民主峰會旨在應對全球權威主義崛起所引發的挑戰，並以此強化民主陣營的凝聚力。首屆民主峰會於2021年以視頻形式舉行，第二屆峰會於2023年以視頻和線下相結合的形式舉行，而本屆峰會則由南韓單獨主辦。

據報導，美國國務院發言人米勒（Matt Miller）此前宣布，布林肯訪問首爾之後將立即前往馬尼拉，重申「我們對菲律賓盟友堅定不移的承諾」。布林肯將與菲律賓總統馬可仕及重要官員舉行會談，包括南海在內與中國有關的問題可能成為首要議程。

近年來，中共領導人習近平要求提升海軍建設，北京當局擴張涉及南海、東海及台灣海峽的軍事及政治影響力同時，其「戰狼」式強硬外交姿態受到太平洋鄰國的廣泛關注。本月稍早，中國海警使用水炮攻擊菲律賓補給船隻，導致多名菲方人員受傷。面對國際輿論譴責，北京卻指責華盛頓利用菲律賓作為南海爭端的「棋子」。

另據中央社報導，南海緊張局勢升溫之際，菲律賓陸軍近日在呂宋島進行大型聯合兵種演練，菲美陸軍接下來將舉行「堅盾」聯合演習，菲美年度「肩並肩」大型聯合軍演預計也將在4月下旬展開。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）日前宣布，正式實施全面群島防禦概念（CADC），發展菲律賓軍方捍衛菲國整片領土和專屬經濟海域的能力。

菲律賓國防部指出，鐵歐多洛14日與軍方人士前往呂宋島東部奧羅拉省（Aurora）卡西古蘭鎮（Casiguran）視察一處海軍分遣隊設施。這處海軍分遣隊設施將強化菲律賓軍隊在此地區的存在，並加強菲國東方班哈姆高地（Benham Rise，菲稱菲律賓高地 Philippine Rise）和菲律賓海的安全。

班哈姆高地位於呂宋島東北方海底，總面積約13萬平方公里。這片海域被認為蘊藏豐富漁業和海底油氣資源，馬尼拉當局認定此處為菲國領土，但北京存有異議，曾多次派遣研究船到此探勘。