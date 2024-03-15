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跟進美封殺TikTok？加國去年已啟動國安審查

中國新聞組／北京15日電
加拿大政府正針對TikTok是否危害國家安全的問題進行調查。(美聯社)
加拿大政府正針對TikTok是否危害國家安全的問題進行調查。(美聯社)

繼美國眾議院通過TikTok（抖音海外版）法案，限期切割母公司字節跳動，否則將封禁TikTok之後，據外電報導，加拿大可能也會跟進。加國工業部表示，該國去年9月6日就已開展對TikTok的國安審查，必要時「政府會毫不猶豫地採取行動。」針對TikTo事件，中國輿論嘩然，喊話政府反制。但美媒稱，中國因經濟不佳仍須仰賴外資，恐無牌可打。

據自由亞洲電台報導，加拿大工業部長商鵬飛辦公室證實，對TikTok的審查相關工作仍在進行中，基於保密規定，無法說明細節。但該部門強調，「如果發現正在審查的案件損害了加拿大的國家安全，政府會毫不猶豫地採取行動。」

加拿大政府在今年3月1日發布針對互動數字媒體領域的外國投資新政策強調，「敵對國家支持或影響的行為者，可能會尋求利用互動數位媒體領域的外國投資來傳播虛假信息，或以損害加拿大國家安全的方式操縱信息。」TikTok因此是被「加強審查」的公司之一。而加拿大政府早在2023年2月就已禁止公務人員在工作手機上使用TikTok。

報導引述科技專家賴維（Carmi Levy）預測，如果美國最終拍板通過封殺TikTok，加拿大也會跟進：「我們常常這樣做，會等另外的國家，通常是美國或歐盟，有了正式動作後而採取類似的行動。尤其我們和美國有緊密的經濟關係，我們不希望步調有所衝突。」

與此同時，加拿大企業家奧利里（Kevin O'Leary）表示，他有意買下TikTok，並保證讓它和中國政府脫鉤，從而消除國安風險。

加拿大多倫多都會大學（Toronto Metropolitan University）2022年10月進行的一項調查顯示，有近30％的受訪者使用TikTok。

另據美國之音報導指出，美眾議院通過TikTok法案引起中國輿論譁然，一些以鮮明民族主義立場著稱的中國學者更喊話政府採取反制措施。不過分析人士認為，北京縱有反擊意志，但鑑於中國經濟前景不佳仍須仰賴外資投入，可以預期反擊的手段與力度都有限。

加拿大政府正針對TikTok是否危害國家安全的問題進行調查。(路透)
加拿大政府正針對TikTok是否危害國家安全的問題進行調查。(路透)

TikTok 加拿大 投資

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