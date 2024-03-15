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料取消澳洲葡萄酒關稅？中國未鬆口

中國新聞組╱北京15日電
對於是否取消對澳洲葡萄酒的高關稅，中國商務部發言人何亞東並未鬆口。(取材自中國網)
對於是否取消對澳洲葡萄酒的高關稅，中國商務部發言人何亞東並未鬆口。(取材自中國網)

隨著近期中澳關係出現緩和訊號，外媒關切中國是否取消對澳洲葡萄酒徵收的關稅。對此，中國商務部新聞發言人何亞東14日回應，去年11月30日，中國依法啟動對澳葡萄酒雙反措施的複審調查，將在綜合考慮各方評論意見的基礎上，依法依調查程序作出最終的複審裁決。

何亞東說，2023年11月30日，商務部應澳洲葡萄和葡萄酒協會申請，依法啟動對澳葡萄酒雙反措施的複審調查。隨後，依法推進調查程序，對各利害關係人的主張及其證據進行了全面審查。

何亞東表示，今年3月12日，商務部根據調查程序向相關利害關係人揭露了裁決所依據的基本事實，給予各方發表評論意見的機會。 接下來，商務部將在綜合考慮各方評論意見的基礎上，依法依調查程序作出最終的複審裁決。

值得注意的是，何亞東還補充，同時，中方就澳對中國風塔產品等貿易救濟措施有嚴正關切。 希望澳方尊重世貿規則，並妥善解決中方關注。

中國外交部發言人汪文斌14日說，中國和紐西蘭、澳洲是全面戰略夥伴，中方期待和兩國一道落實兩國領導人共識，加強戰略溝通，增進彼此信任，深化交流合作，共同推動中紐、中澳全面戰略夥伴關係行穩致遠，為世界和平穩定與發展繁榮作出積極貢獻。

另據新加坡商業時報報導，中國已取消或推遲約100萬噸的澳洲小麥，以及50萬噸的美國小麥進口，原因是近期小麥產量過剩，導致價格跌到3年半以來的最低點。

上周美國政府報告才指出，逾50萬噸出口至中國的美國小麥被取消訂單。

澳洲 商務部 新加坡

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