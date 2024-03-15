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紐時：中出口迅猛增 美歐無力擋 彭博：不可能剝離中國鋰供應鏈

中國新聞組／北京15日電
世界鋰礦開採中資無處不在，彭博表示，西方現在想剝離中國鋰供應鏈已不可能。(中新社)
世界鋰礦開採中資無處不在，彭博表示，西方現在想剝離中國鋰供應鏈已不可能。(中新社)

儘管西方國家近年對中國祭出各式各樣的貿易禁令，不過據美媒報導，從鋼鐵和汽車，到消費電子產品和太陽能電池板，中國的工廠出口仍以幾乎超出所有人預期的速度迅猛增長，且在某些領域，美歐想阻止，但已無能為力。

此外，全球鋰產業已與中國投資緊密聯繫在一起，西方已不可能切割，因為已經晚了十年，全球工業界需要接受中國為合作夥伴，而不是競爭對手。

紐約時報報導，中國的工廠出口正在以幾乎超出所有人預期的速度迅猛增長，使世界各地的就業受到威脅。據聯合國工業發展組織，中國已經生產世界上三分之一的製成品，比美國、德國、日本和南韓生產的總和還多。中國今年1月和2月以美元計算的出口總額比去年同期增長7%。但因中國產能過剩致價格下降，意味著出口實際數量及所佔全球市場份額增速要高得多。

報導稱，中國已找到繞過一些關稅的辦法。中國銷往越南、馬來西亞和墨西哥等國的零部件數量不斷增長。這些國家把零部件加工成產品，將其視為本國製造，銷往對它們徵收低關稅甚至零關稅的美國和歐盟。美國和歐盟對此愈來愈擔心。另拉丁美洲和非洲各地的國家現在從中國購買的商品比從附近的工業化民主國家購買的多，美國和歐洲對此幾乎束手無策。

另據觀察者網引述彭博資訊一篇題為「現在想剝離中國鋰供應鏈，已經為時過晚」報導指出，以美國為首的西方國家領導人正試圖剝離中國鋰供應鏈，但西方國家的計畫遲到了近十年。如今全球鋰產業已與中國投資緊密聯繫在一起，無法再輕易切割。全球工業界需要接受中國為合作夥伴，而不是競爭對手。

文章舉例稱，葉倫在訪問智利期間，參觀了美國化學企業雅保公司（Albemarle Corporation）在智利的加工廠。該公司最重要的資產是澳洲格林布希（Greenbushes）鋰礦49%的控股權，格林布什是世界上最大鋰礦。該礦山51%的控股權則由中國天齊鋰業持有。中國同時也是雅保公司的重要合作夥伴和客戶，2022年，該公司約三分之一的產品銷往中國，首次超過了美國。

控制澳洲第二大鋰礦的礦業公司Pilbara Minerals已先後與多家中國企業簽署鋰精礦承購協議。即便在智利鋰產業，中國也占據了主導地位。

關稅 澳洲 投資

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