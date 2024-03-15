關係再陷低潮 中6000字報告批美操控言論自由

中國外交部發布報告，指控美國言論自由「名不副實」。(美聯社)

中美關係近期似乎再陷低潮，相隔一年，中國外交部14日發布逾6000字報告，聲稱美國對內侵犯言論自由，對外操控言論自由，其中也提到美方打壓中國短影音平台TikTok 。

中國外交部官網14日下午發表題為「美國所謂『言論自由』的事實真相」報告，措辭強烈痛批美方。中國外交部上次發表批美報告，已是將近一年前的2023年3月29日。

據中國外交部，這份《美國所謂「言論自由」的事實真相》報告分為引言，和美國言論自由名不副實、美國對內侵犯言論自由、美國對外操控言論自由三個章節，以及結束語共五部分。

這份報告引言宣稱，美國長期標榜言論自由，也長期奉行雙重標準，用所謂「言論自由」的空洞政治口號和虛偽道德面具來掩蓋政治操控和社會不公。在美國國內，「政治鬥爭踐踏言論自由，新聞干預威脅言論自由，社交媒體侵犯言論自由」。

報告在內容中，引述紐約時報和錫耶納學院等的共同調查數據，指美言論自由度連年下降，並抨擊美國用假訊息操控輿論、干預言論，使得言論自由成為兩黨爭鬥的球，而不是民眾手中的權利，指其言論自由存在種族歧視 問題。

報告也提及，美國政府打壓TikTok（抖音海外版），數個美國言論自由組織聯署公開信指出，對TikTok的禁令侵犯美國憲法第一修正案賦予美國人民的權利，打壓損害超過1.5億TikTok美國用戶在該平台上的自由，開創一個令人擔憂的先例。報告稱，「美國政府對這些呼聲置若罔聞，一意孤行打壓TikTok」。

報告還指控，美國政府利用社群媒體 編造戰爭謊言，軍方利用社群媒體操控話題和欺騙性宣傳手段影響其他國家看法，和打著「言論自由」的幌子惡毒攻擊抹黑中國，誣蔑中國是「數位威權主義」，借助「言論自由」策動顏色革命等。

報告在結束語稱，無論美國如何宣揚自己的言論自由，如何不遺餘力將散布「假訊息」的帽子扣到他國頭上，都無法改變世界上愈來愈多的人們正在識破美國依靠謊言編織 「皇帝的新裝」、透過抹黑他人來維繫霸權的醜陋行徑。