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救經濟促內需 中「舊換新」方案加速汽車、家電汰換

記者陳政錄／綜合報導
中國推動以舊換新促消費，其中在稅收支持方面，提出鼓勵適當降低乘用車貸款頭期款比例，被認為是在新能源車購置稅優惠措施逐漸退出下，欲持續刺激汽車消費的做法。（中新社）
中國推動以舊換新促消費，其中在稅收支持方面，提出鼓勵適當降低乘用車貸款頭期款比例，被認為是在新能源車購置稅優惠措施逐漸退出下，欲持續刺激汽車消費的做法。（中新社）

為促進經濟發展，刺激消費，中國國家主席習近平上月提出推動新一輪大規模設備和消費品「以舊換新」後，國務院13日正式公開發布行動方案，提出五方面20項重點任務，包括實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動，例如汽車、家電產品、家裝消費品的以舊換新，鼓勵對綠色智慧家電消費給予補貼、因地制宜優化汽車限購措施。

中國網財經頻道指出，這項行動方案可望撬動人民幣兆元級市場。

據新華社報導，行動方案提出，到2027年，工業、農業、建築、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模要較2023年增長25%以上，報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年成長45%，廢舊家電回收量較2023年成長30%，再生材料在資源供應中占比提升等。

五方面20項重點任務涉及：加速建築及市政基礎設施領域設備更新；展開汽車、家電產品以舊換新，推動家裝消費品換新；實施回收循環利用行動，完善廢棄產品設備回收網絡；加速完善能耗、排放、技術標準；加強財政政策支持力度，優化金融支持等。

方案提出，要鼓勵汽車生產企業、銷售企業進行促銷活動，並引導產業有序競爭，和因地制宜優化汽車限購措施，以及支持對以舊家電換購節能家電的消費者給予優惠，鼓勵有條件的地方對消費者購買綠色智慧家電給予補貼。

方案還提出，鼓勵銀行機構適當降低乘用車貸款頭期款比例，合理確定貸款期限及額度。

行動方案公布後引起網民熱議，有人欣喜「家裡10來年的冰箱可以換了」、「我家電視8年還沒壞」，但也有人指出「錢從哪裡來」、「沒有具體方案，這個財政要出錢補貼的」，也有網民提問「手機算家電產品嗎」、「人民幣貶值25%就達標了」。

貸款 國務院 投資

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