中菲南海領土糾紛局勢緊張 菲稱不考慮中提案、中籲南韓勿炒作

中菲南海局勢緊張。（示意圖／美聯社）

菲律賓方面指不會考 慮中國所提出與南海領土糾紛有關的提案。中國外交部發言人汪文斌今天說，願繼續和菲方通過對話協商妥處分歧，同時也要南韓 在相關問題上「不要跟風炒作」。

馬尼拉時報引述中國官員說法報導，中國提交11份概念文件，提議管理仁愛暗沙和黃岩島（Scarborough Shoal）漁權問題的方法。菲律賓外交部今天表示，已收到相關提案，但因提案違背菲律賓國家主權利益，菲國不予考慮。

北京日報app（應用程式）報導，汪文斌今天在例行記者會上回答相關問題時，重申「中國對南海諸島擁有無可爭辯的主權」。

汪文斌聲稱，中方從中菲雙邊關係和維護南海和平穩定出發，向菲方提出管控海上局勢和開展涉海合作的倡議，體現了中方願通過談判協商管控分歧的誠意和善意。遺憾的是菲方「遲遲不予回覆，還在海上頻繁採取侵權挑釁行徑，嚴重損害雙方溝通合作的氛圍」。

他說，中方在南海問題上的立場是一貫的，願繼續和菲方透過對話協商妥處分歧，同時將採取堅決措施，「堅定維護領土主權和海洋權益」。

中國海警船5日在南海仁愛暗沙海域，與運送補給物資的菲律賓船隻爆發衝突，並導致菲方4人輕傷，這是菲國展開運補以來最嚴重的事件。

此後，南韓外交部7日就中國海警這一發射水砲襲擊的行為表達深切擔憂，強調應依國際法維護航行自由。

根據央視新聞，汪文斌今天在記者會上表示，注意到南韓外交部發言人的相關表態，對此表示嚴重關切。

他聲稱中方操作「專業、克制、合理、合法」，並表示韓方不是南海問題的當事人，近年來卻在南海問題上多次影射或指責中方。中方均及時提出交涉，表明了反對立場。

他敦促韓方「好自為之，不要跟風炒作，避免給中韓關係增加不必要的負擔」。