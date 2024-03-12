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即將彎道超美 解放軍首認研製隱形轟20 「很快會公布」

中國新聞組／北京12日電
社交平台X上的空拍照顯示，福建艦的甲板塗裝已完成七成有餘。（圖／取自社交平台X）
社交平台X上的空拍照顯示，福建艦的甲板塗裝已完成七成有餘。（圖／取自社交平台X）

中國新一代遠程戰略轟炸機「轟-20」動向一直備受關注，政協閉幕會後，空軍副司令王偉接受香港媒體採訪時透露，「轟-20」很快就會對外公布，「快了，你們等著！」這是官方首次承認研製「轟-20」。

另據社交平台「X」傳出的空拍相片顯示，由中國自行設計、建造的8萬噸級電磁彈射航艦「福建艦」，甲板塗裝已完成七成有餘，預計很快就會進行首次海試，中國可望進入三航艦時代。

香港商報報導，「轟-20」自2016年傳出研發消息後，至今遲遲還沒發布，外界猜測遇到了技術瓶頸。王偉斷言否認，「沒啥瓶頸，都能解決，我們的科研人員現在非常好，都有這個能力」。至於試飛後多長時間才能服役或量產，他回答說：「這個很快，直接就跟上了！」

轟-20 被形容為「風暴」隱形轟炸機，是中國第1款自主研發的大型轟炸機，也是全球第3款隱形戰略轟炸機。分析認為，轟-20一旦試飛成功，中國就有可能彎道超車。讓美國感受到壓力。

有了「轟-20」助力，中國跟美國的實力是否進一步拉近？王偉直合：「我們不跟美國比，我們只保衛自己的安全！」至於能不能來一個「彎道超車」，他笑說，「這個到時候讓大家看！」

另據騰訊新聞網報導，目前福建艦還在進行繫泊試驗，尚未開啟海試。根據福建艦最新照片來看，福建艦完工進度相當地快，估計短時間之內就會進行海試。

這艘全新航艦除了比遼寧艦、山東艦擁有更強大的戰力，中國網路媒體更號稱，其電磁彈射系統緊追在美國超級航艦之後。

福建艦採用平直甲板與電磁彈射設計，不僅能讓艦載機滿載起飛，還能大幅提升艦載機出動架次。此外，該航艦還能攜帶殲-35隱身戰機、殲-15、空警-600預警機，甚至隱形無人機等。

福建艦一旦進入海試，正式服役的時間便能大概推算出來。據最新空照圖片顯示，福建艦正在進行碼頭甲板塗裝作業。空拍照顯示，目前已經塗裝完成約70%左右。

第三艘航空母艦福建艦今年1月曾出現在央視新聞聯播畫面，甲板上三條彈射軌道清晰可見...
第三艘航空母艦福建艦今年1月曾出現在央視新聞聯播畫面，甲板上三條彈射軌道清晰可見。 （圖／截自央視新聞）
空軍副司令王偉接受香港媒體採訪時透露，「轟-20」很快就會對外公布。（取材自微信...
空軍副司令王偉接受香港媒體採訪時透露，「轟-20」很快就會對外公布。（取材自微信）

香港 遼寧艦

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