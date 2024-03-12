拚新型消費 金監總局：擬降車貸首付比 「汽車走進千家萬戶」

國家金融監管總局局長李雲澤表示，正在研究降低乘用車貸款首付比。(新華社)

中國國家金融監督管理總局長李雲澤11日說，金監總局將指導金融機構積極「促進新型消費，擴大傳統消費」，支持消費品以舊換新。其中包括研究降低乘用車貸款 首付（自備款）比例，助力「汽車走進千家萬戶」。

中國14屆全國人大二次會議11日閉幕，同時舉辦第3場「部長通道」活動供媒體集中採訪，李雲澤在出席這一活動時，作上述表示。

上觀新聞報導，李雲澤說，中國金融服務實體經濟還有很多缺點和弱項。當前關鍵是要推動「資金、資本、資產『三資』循環」，暢通資金流轉過程中的障礙，解決「有資金沒資本、耐心資本不足」的問題，真正打通社會資金循環「任督二脈」。

李雲澤表示，中國國家金監總局之後工作的3項重點，一是「服務新質生產力」；二是「服務有效需求」；三是「服務民生保障」。

他在提到「服務新質生產力」時說，要全力支持科技創新、綠色發展、未來產業及新興產業。其中包括為科技創新企業提供「全生命週期的金融服務」。同時也要積極助推傳統產業數位化、智慧化轉型，塑造發展「新動能新優勢」。

李雲澤在提到「服務有效需求」時指出，將分為消費、投資 及外貿3方面進行。其中，消費方面將指導金融機構積極「促進新型消費，擴大傳統消費」，支持消費品以舊換新。金監總局正在研究降低乘用車貸款首付（自備款）比例，並進一步優化新能源車險的定價機制，「助力汽車走進千家萬戶」。

投資方面，李雲澤說，將進一步推動落實城市房地產融資協調機制，積極支持保障房等三大工程建設；外貿方面，將積極支持新能源汽車等「新三樣」出口等布局，提供更有針對性的綜合金融服務。

李雲澤針對「服務民生保障」則說，將鼓勵保險 機構針對快遞員、網約車司機等「靈活就業群體」打造專屬保險產品。