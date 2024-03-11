中俄去美元化、聯手建數字貨幣 美媒：會比核武更危險

北京和莫斯科的關係不斷加深，引起國際緊張。（路透）

俄羅斯 通訊社報導，美國「福布斯」雜誌援引多位經濟學家的觀點報導稱，以俄羅斯和中國為首的金磚國家（除中俄外，還包括巴西、印度和南非 ）試圖建立獨立於美元的數字支付系統，這或比核武器對美國霸權的威脅還大。

報導引述福布斯指出，金磚國家近年一直在尋找結束對美元依賴的辦法。在美國對俄羅斯實施制裁之後，這種趨勢更加明顯。

FX168財經網報導，克里姆林宮助理烏沙科夫（Yury Ushakov）日前在接受俄羅斯塔斯社採訪時表示，金磚五國集團將致力於建立一個基於區塊鏈和數字技術的支付系統。

盡管烏沙科夫重申金磚國家今年在國際貨幣 和金融體系中發揮更大作用的目標，但聲明沒有詳細說明各國計畫使用哪種類型的區塊鏈。

烏沙科夫指出，該支付系統的主要目標是減少金磚國家對美元的依賴，並發展金磚國家應急儲備安排（CRA），這是金磚國家央行在突發貨幣危機期間相互支持的協議。CRA通常被視為國際貨幣基金組織（IMF）的競爭對手。

該組織駐南非大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）去年警告稱，美元的全球主導地位將終結。

與此同時，中國正在推廣數字人民幣，試圖管控資金流轉並在國際舞台上與美元競爭。