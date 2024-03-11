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中俄去美元化、聯手建數字貨幣 美媒：會比核武更危險

中國新聞組／北京11日電
北京和莫斯科的關係不斷加深，引起國際緊張。（路透）
北京和莫斯科的關係不斷加深，引起國際緊張。（路透）

俄羅斯通訊社報導，美國「福布斯」雜誌援引多位經濟學家的觀點報導稱，以俄羅斯和中國為首的金磚國家（除中俄外，還包括巴西、印度和南非）試圖建立獨立於美元的數字支付系統，這或比核武器對美國霸權的威脅還大。

報導引述福布斯指出，金磚國家近年一直在尋找結束對美元依賴的辦法。在美國對俄羅斯實施制裁之後，這種趨勢更加明顯。

FX168財經網報導，克里姆林宮助理烏沙科夫（Yury Ushakov）日前在接受俄羅斯塔斯社採訪時表示，金磚五國集團將致力於建立一個基於區塊鏈和數字技術的支付系統。

盡管烏沙科夫重申金磚國家今年在國際貨幣和金融體系中發揮更大作用的目標，但聲明沒有詳細說明各國計畫使用哪種類型的區塊鏈。

烏沙科夫指出，該支付系統的主要目標是減少金磚國家對美元的依賴，並發展金磚國家應急儲備安排（CRA），這是金磚國家央行在突發貨幣危機期間相互支持的協議。CRA通常被視為國際貨幣基金組織（IMF）的競爭對手。

該組織駐南非大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）去年警告稱，美元的全球主導地位將終結。

與此同時，中國正在推廣數字人民幣，試圖管控資金流轉並在國際舞台上與美元競爭。

俄羅斯 貨幣 南非

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