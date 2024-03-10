阻中晶片發展 美擬拉黑長鑫存儲 實體清單傳增列6中企

美國正在考慮將晶片製造商長鑫存儲（CXMT）在內的6家中國公司列入黑名單，以進一步遏制中方發展先進半導體。圖為長鑫存儲LPDDR5系列產品。（取自長鑫存儲官網）

彭博報導，美國正在考慮將晶片 製造商長鑫存儲（CXMT）在內的六家中國公司列入黑名單，以進一步遏制中國發展先進半導體。

長鑫存儲是中國記憶體晶片大廠，生產的晶片應用於多種產品，包括電腦伺服器及智慧汽車，並與美國美光、南韓三星電子和SK海力士競爭。

報導援引知情人士稱，美國商務部 工業和安全局正在考慮將長鑫存儲和另外五家中國公司，列入限制獲得美國技術的實體清單，最終名單目前仍未敲定。

美國眾議院外交委員會主席、德州眾議員麥考爾（Michael McCaul）本周受訪時表示，潛在制裁是拜登 政府對華為去年取得晶片技術突破的回應。

據規定，美國企業須先獲得商務部許可，才能向實體清單上的企業提供先進產品、設備和零件。目前包含華為、中芯國際和上海微電子等36家中國科技公司被美國商務部列入實體清單。中國另一家記憶體大廠長江存儲也在2022年被納入清單。

針對此舉是否影響全球記憶體產業供需，業界人士表示，目前還未定案，必須持續觀察後續發展，而且長鑫存儲原本的DRAM市占率與其他三巨頭差距甚大，預料即使真的被美國制裁，估計對市場供需以及價格的影響也相當小，外界不必過於憂心。除了列入黑名單之外，美國還敦促西方盟友更加緊密地合作，遏制中國科技的崛起。美國拜登政府正在敦促荷蘭、德國、韓國和日本進一步收緊對中國企業獲取半導體技術的限制。

中國外交部發言人曾就此類議題回應，開放合作是半導體產業的核心驅動力。中國是全球主要的半導體市場之一。人為割裂市場，破壞全球產供鏈穩定，阻礙效率和創新，不符合任何一方的利益。美方應當遵守市場經濟和公平競爭原則，支持各國企業通過良性競爭促進科技發展進步。