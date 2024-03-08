前2月出口增7.1% 彭博：中國努力站穩腳跟

中國今年首二月的進出口相關數據高於預期，圖為重慶魚嘴站等待經由中歐班列裝車出口的汽車。（新華社）

中國今年前兩個月進出口數據亮麗，以美元計，出口金額年增7.1%，連續四個月成長，進口年增3.5%，連增三個月，貿易順差1251.6億美元，年增20.5%，三項數據明顯高於預期，顯示全球需求回升。

中國海關總署7日公布，中國今年前兩個月進出口總值9308.6億美元，年增5.5%。其中出口5280.1億美元，年增7.1%；進口4028.5億美元，年增3.5%。

彭博分析，中國今年前兩個月出口成長7.1%，遠超過經濟學家預測的1.9%，並遠優於去年12月年增幅的2.3%，表明中國這個世界第二大經濟體正在努力站穩腳跟。

路透指出，中國前兩個月進出口增長超出預期，說明亞洲經濟體受益於半導體需求激增。法國外貿銀行企業和投資銀行業務高級經濟學家Gary Ng說，中國出口受益於全球科技行業周期性復甦和較低的去庫存壓力，這與南韓 等其他科技市場情況相呼應。

華爾街 見聞報導，若進出口金額以人民幣計價，今年前兩個月中國進出口金額人民幣6.61兆元，創歷史同期新高，年增8.7%，主要是全球經濟及中國國內市場逐步回溫。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，海外需求擴張及去年基期較低，今年前兩個月中國外貿表現強勁，此外，外貿結構優化與出口新動能維持較高景氣度也是一大原因。

周茂華指出，從進口來看，前兩個月進口金額成長，體現中國內需動能增強，進口需求回暖的態勢，從年初以來主要經濟體數據來看，全球經濟軟著陸可能性相對大一些，且歐美央行逐步轉向降息周期，有助避免全球消費急劇放緩，有利中國外需。

另外，中國對東協、美國、南韓進出口均增長，民營企業進出口大幅回升。東協是中國第一大交易夥伴，與東協貿易總值人民幣9932.4億元，年增8.1%，占中國外貿總值15%。

歐盟 是第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值人民幣8323.9億元，下降1.3%，占12.6%。美國為第三大交易夥伴，與美國貿易總值人民幣7077億元，增長3.7%。

觀察者網報導，商務部部長王文濤6日在人大經濟主題記者會上表示，今年前兩個月外貿出現「很多積極向好的趨勢」。由於去年同期基數較高，3月外貿同比增速可能會有所回落，但總體趨勢是在「向上走」。

王文濤稱，總體來看，外貿發展依托的產業基礎、要素稟賦、創新能力在不斷增強，出口商品正在向價值鏈上遊攀升，進口市場機遇也在擴大，有信心、有底氣鞏固外貿外資基本盤。