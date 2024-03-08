我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蘋果Apple Watch更新 修復螢幕誤觸問題

幽門螺旋桿菌是胃癌元凶 「6類人」及早篩檢

前2月出口增7.1% 彭博：中國努力站穩腳跟

記者林茂仁／綜合報導
中國今年首二月的進出口相關數據高於預期，圖為重慶魚嘴站等待經由中歐班列裝車出口的汽車。（新華社）
中國今年首二月的進出口相關數據高於預期，圖為重慶魚嘴站等待經由中歐班列裝車出口的汽車。（新華社）

中國今年前兩個月進出口數據亮麗，以美元計，出口金額年增7.1%，連續四個月成長，進口年增3.5%，連增三個月，貿易順差1251.6億美元，年增20.5%，三項數據明顯高於預期，顯示全球需求回升。

中國海關總署7日公布，中國今年前兩個月進出口總值9308.6億美元，年增5.5%。其中出口5280.1億美元，年增7.1%；進口4028.5億美元，年增3.5%。

彭博分析，中國今年前兩個月出口成長7.1%，遠超過經濟學家預測的1.9%，並遠優於去年12月年增幅的2.3%，表明中國這個世界第二大經濟體正在努力站穩腳跟。

路透指出，中國前兩個月進出口增長超出預期，說明亞洲經濟體受益於半導體需求激增。法國外貿銀行企業和投資銀行業務高級經濟學家Gary Ng說，中國出口受益於全球科技行業周期性復甦和較低的去庫存壓力，這與南韓等其他科技市場情況相呼應。

華爾街見聞報導，若進出口金額以人民幣計價，今年前兩個月中國進出口金額人民幣6.61兆元，創歷史同期新高，年增8.7%，主要是全球經濟及中國國內市場逐步回溫。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，海外需求擴張及去年基期較低，今年前兩個月中國外貿表現強勁，此外，外貿結構優化與出口新動能維持較高景氣度也是一大原因。

周茂華指出，從進口來看，前兩個月進口金額成長，體現中國內需動能增強，進口需求回暖的態勢，從年初以來主要經濟體數據來看，全球經濟軟著陸可能性相對大一些，且歐美央行逐步轉向降息周期，有助避免全球消費急劇放緩，有利中國外需。

另外，中國對東協、美國、南韓進出口均增長，民營企業進出口大幅回升。東協是中國第一大交易夥伴，與東協貿易總值人民幣9932.4億元，年增8.1%，占中國外貿總值15%。

歐盟是第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值人民幣8323.9億元，下降1.3%，占12.6%。美國為第三大交易夥伴，與美國貿易總值人民幣7077億元，增長3.7%。

觀察者網報導，商務部部長王文濤6日在人大經濟主題記者會上表示，今年前兩個月外貿出現「很多積極向好的趨勢」。由於去年同期基數較高，3月外貿同比增速可能會有所回落，但總體趨勢是在「向上走」。

王文濤稱，總體來看，外貿發展依托的產業基礎、要素稟賦、創新能力在不斷增強，出口商品正在向價值鏈上遊攀升，進口市場機遇也在擴大，有信心、有底氣鞏固外貿外資基本盤。

歐盟 南韓 華爾街

上一則

上海灘大佬破舊豪宅 拍出1.44億元

下一則

福布斯中國商界傑出女性 王來春再登榜首 增29張新面孔

延伸閱讀

上海華交會估吸4萬採購商 洋面孔變多

上海華交會估吸4萬採購商 洋面孔變多
穩外資外貿 李強：全面取消製造業領域外資准入限制

穩外資外貿 李強：全面取消製造業領域外資准入限制
保健龍骨矯正姿勢、練核心 北榮桃園分院分享5招式

保健龍骨矯正姿勢、練核心 北榮桃園分院分享5招式
現實版「寶總」歐陽少均闖蕩好萊塢

現實版「寶總」歐陽少均闖蕩好萊塢

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
圖為溫尼伯（Winnipeg）國家微生物學實驗室。（路透）

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

2024-02-29 13:34

超人氣

更多 >
傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內

傳大S挨轟難過？經紀人震驚：一切都不在意料之內
4種每月帳單 別設定自動付款

4種每月帳單 別設定自動付款
紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎

紐約哈德遜河浮屍 警證實為詐騙華女曾志穎
沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多

沒有太多性氛圍 旅客揭7天裸體郵輪之旅神秘面紗 這年齡層參加最多
1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證

1舉動掀2國網友公憤...瑞士男狠踹泰女辯稱以為是中客 泰政府撤銷簽證