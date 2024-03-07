李、蔡被點名成新「三人幫」 誰會是習近平的接班人？

現任第20屆中共中央政治局常委有7人，按照次序排名為：習近平（左起）和中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希在北京人民大會堂同中外記者見面。（中新社）

兩會開會後，中共 總書記習近平 及兩位政治局常委李強 、蔡奇的權力分工逐漸浮上檯面。觀察人士表示，新「三人幫」中，習近平還是一人獨大下，主掌經濟決策的國務院總理李強權力已遭削弱；蔡奇因為負責維穩工作，份量可能高過李強。不過，李、蔡兩人，都不可能成為習近平的接班人。

美國之音引述旅美中國學者鄧聿文分析，習近平及中共政治局分別排名第二的李強及第五的蔡奇的「三人幫」，猶如複製文革中期毛澤東、林彪及江青三人的「中央政治」。鄧聿文說，李、蔡聽命於習，一如林、江聽命於毛。

報導指，兩會開會以來最大的爆點莫過於人大取消閉幕式後、有逾30年傳統的總理中外記者會。台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢表示，在習近平之前，無論是江澤民時期的總理李鵬、朱鎔基，或者胡錦濤時期的總理溫家寶，國務院都還有一定的決策權，但隨著習近平的權力逐漸鞏固，前總理李克強的決策權即慢慢流失。

據報導，政治大學國際關系研究中心主任寇健文則指出，由於習近平的首要施政目標是安全而非經濟，因此蔡奇的角色吃重，但就算李強的權力被削弱，也不代表蔡奇的勢力就擡頭。但總歸來說，習近平還是唯一的中心。

誰會是習近平的接班人？

鄧聿文指出，當今「三人幫」中，李、蔡當然也會有私利，彼此間存在著很強的競爭性，尤其李強當然想成為習近平欽點的接班人。寇健文則認為，胡錦濤和習近平當年一被確立為接班人後，即歷任中共中央書記處書記、中共中央黨校校長等職務，以熟悉黨務和人事。但習近平的接班人選至今不明，六名常委的職責是各管各的，並不熟悉其它領域的事務，沒有一個人是被習近平視為接班人在栽培。