我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

顧客排隊討罵 中餐館女店主爆紅 抖音近百萬點讚

籃球／恭喜 林書豪要當爸了 攜孕妻挑戰這項冠軍

李、蔡被點名成新「三人幫」 誰會是習近平的接班人？

中國新聞組／北京7日電
現任第20屆中共中央政治局常委有7人，按照次序排名為：習近平（左起）和中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希在北京人民大會堂同中外記者見面。（中新社）
現任第20屆中共中央政治局常委有7人，按照次序排名為：習近平（左起）和中共中央政治局常委李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希在北京人民大會堂同中外記者見面。（中新社）

兩會開會後，中共總書記習近平及兩位政治局常委李強、蔡奇的權力分工逐漸浮上檯面。觀察人士表示，新「三人幫」中，習近平還是一人獨大下，主掌經濟決策的國務院總理李強權力已遭削弱；蔡奇因為負責維穩工作，份量可能高過李強。不過，李、蔡兩人，都不可能成為習近平的接班人。

美國之音引述旅美中國學者鄧聿文分析，習近平及中共政治局分別排名第二的李強及第五的蔡奇的「三人幫」，猶如複製文革中期毛澤東、林彪及江青三人的「中央政治」。鄧聿文說，李、蔡聽命於習，一如林、江聽命於毛。

報導指，兩會開會以來最大的爆點莫過於人大取消閉幕式後、有逾30年傳統的總理中外記者會。台灣政治大學東亞研究所特聘教授王信賢表示，在習近平之前，無論是江澤民時期的總理李鵬、朱鎔基，或者胡錦濤時期的總理溫家寶，國務院都還有一定的決策權，但隨著習近平的權力逐漸鞏固，前總理李克強的決策權即慢慢流失。

據報導，政治大學國際關系研究中心主任寇健文則指出，由於習近平的首要施政目標是安全而非經濟，因此蔡奇的角色吃重，但就算李強的權力被削弱，也不代表蔡奇的勢力就擡頭。但總歸來說，習近平還是唯一的中心。

誰會是習近平的接班人？

鄧聿文指出，當今「三人幫」中，李、蔡當然也會有私利，彼此間存在著很強的競爭性，尤其李強當然想成為習近平欽點的接班人。寇健文則認為，胡錦濤和習近平當年一被確立為接班人後，即歷任中共中央書記處書記、中共中央黨校校長等職務，以熟悉黨務和人事。但習近平的接班人選至今不明，六名常委的職責是各管各的，並不熟悉其它領域的事務，沒有一個人是被習近平視為接班人在栽培。

習近平 李強 中共

上一則

金價突襲跳漲1克645元 珠寶業者驚呼「20年沒見過」

下一則

「在家看海」不香了 海景房大跌價 154平方米賣25萬元

延伸閱讀

李強宣示中國居民每月養老金提高2.78美元 遭網友嘲諷

李強宣示中國居民每月養老金提高2.78美元 遭網友嘲諷
解放軍兩會表忠 參謀長強調堅決完成習近平賦予任務

解放軍兩會表忠 參謀長強調堅決完成習近平賦予任務
學者：中國兩會凸顯「黨強政弱」 習近平權力更強化

學者：中國兩會凸顯「黨強政弱」 習近平權力更強化
台學者：兩會後至「520」是兩岸關係重點觀察期

台學者：兩會後至「520」是兩岸關係重點觀察期

熱門新聞

安徽省合肥市的「相親角」人氣滿滿，民眾在眾多尋緣相親資料前駐足，或為自己或為子女朋友尋覓良緣。（中新社）

中國00後開始相親了 不問有沒有房、車 先問對方MBTI

2024-03-02 23:29
蘋果在中國大幅調降iPhone 15手機價格。圖為上海的蘋果門市。(路透資料照片)

中國iPhone 15大降價 砍到史上最低…分析師：賣太差了

2024-03-01 00:27
2024年1月20日起，提供靜音車廂服務的動車組列車又新增了35列。(取材自廣州日報)

中國高鐵靜音車廂純人工 一說話乘務員就過來讓閉嘴

2024-02-29 01:30
中國留學生雷震寰在一場搏擊比賽中被打成植物人。（取材自都市快報）

加拿大讀博中國留學生 參加搏擊賽被打成植物人

2024-03-02 06:30
迪麗熱巴的「天使蹲」，美翻一眾網友。

迪麗熱巴「天使蹲」太美了 網友為何說千萬別學

2024-03-02 07:30
圖為溫尼伯（Winnipeg）國家微生物學實驗室。（路透）

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

2024-02-29 13:34

超人氣

更多 >
敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣

敗光鍾鎮濤財產後成帶貨女王 60歲長相被網友出賣
圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決

圖表／「超級星期二」15州投票 川普大贏14州 將與拜登再對決
3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7

3年前還在地鐵上翻閱小說 他現已排全球票房第7
張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線

張蘭模仿大S靈堂穿搭登熱搜 網怒：蹭流量無底線
海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持

海理宣布退選：沒有遺憾 籲川普爭取反對者支持