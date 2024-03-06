菲律賓在仁愛礁再傳碰瓷？ 中媒斥「準軍事行動」　

中國海警船（右）昨天對菲律賓運補船「Unaizah May4」發射水砲。(視頻截圖)

去年底中菲船隻在南海碰撞引發情勢升溫後，兩國5日於南海仁愛礁鄰近海域再傳船隻碰撞，中國海警朝菲補給船發射水砲，導致菲方4人受傷。雙方事後相互指責，中國海警指控菲方故意衝撞正常執法的海警艇，「碰瓷」滋事。菲律賓海警局則指碰撞起因於中方「危險的攔截舉動」。環球時報引述中國學者指出，菲正把局勢推向接近「準軍事行動」級別。

來源：Guardian News

菲律賓昨再派出海警船、運補船各兩艘執行仁愛礁運補任務，中國海警局昨晨首先發布消息指，當日依法對非法闖入其仁愛礁鄰近海域的菲律賓船隻採取「管制措施」。海警局發言人甘羽午後進一步稱，海警出於人道對菲運送必需生活物資的一艘船作出臨時特殊安排，現場處置「合理合法、專業規範」。

甘羽隨後又稱，菲海警4407號無視中方一再警告，違反國際海上避碰規則，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警21555艇，導致發生輕微「刮蹭」，責任完全在菲方。

中國海警船（左）昨天對菲律賓運補船「Unaizah May4」發射水砲。(視頻截圖)

菲律賓通訊社報導，菲律賓「西菲律賓海國家工作小組」發布聲明，這起碰撞起因於中國海警進行了危險的攔截動作，且造成菲海警船的船體因此輕微損壞。聲明還說，海警船隻後來亦與運補船「Unaizah May4」發生輕微碰撞，中方出動高壓水砲攻擊，導致UM4擋風玻璃破裂，至少4人輕傷。

菲律賓外交部5日召見中國駐菲律賓代表團副團長，就中國海警對菲國運送補給船隻所採取的「侵略行徑」表達抗議。

另據環球時報報導，中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄指出，菲律賓近期一系列行動策劃痕跡明顯，在黃岩島和仁愛礁分別派出海警等執法船隻，有計畫地策動大批海上民兵船隻長期滯留，其不負責任的行動已經把局勢升級到接近「準軍事行動」的級別，這極其危險，菲方的所作所為正在把局勢推向「衝突甚至戰爭的邊緣」。

中國海警船（左下)與菲律賓運補船「Unaizah May4」發生碰撞。(視頻截圖)

中國外交部發言人毛寧也在5日記者會表示，中國外交部已就此向菲方提出嚴正交涉，並表達強烈抗議。

毛寧稱，中方在仁愛礁問題上的立場是一貫的、明確的。一段時間來，中菲雙方就妥善管控仁愛礁局勢保持溝通。菲方再次違背其向中方所承諾，在仁愛礁海域侵權挑釁，製造事端，嚴重侵犯中國的領土主權和海洋權益。中方再次敦促菲方停止海上侵權挑釁，不要採取任何可能導致海上局勢複雜化的行動。