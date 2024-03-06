挽外資 李強：取消製造業准入限制 加快構建「大國儲備體系」

3月5日，十四屆全國人大二次會議在北京人民大會堂開幕。國務院總理李強作政府工作報告。（中新社）

中共十四屆全國人大二次會議5日在北京人民大會堂召開，中國國務院 總理李強 發表政府工作報告。針對外資外貿工作，李強提到，要繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，推動解決數據跨境流動等問題。會中同時披露2024年預算、國民經濟和社會發展計畫等重要文件，相關文件顯示官方已「加快構建大國儲備體系」，瞄準經濟安全等「重點領域」方向推進。

李強發表的政府工作報告，涉外領域並沒有新說法，主要是重申「堅持獨立自主的和平外交政策」，但在描述「外部環境」時，突出過去一年「地緣政治衝突加劇，保護主義、單邊主義上升，外部環境對中國發展的不利影響持續加大」，並在隨後指出「外部環境的複雜性、嚴峻性、不確定性上升」。

政府工作報告提到，中國將繼續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業領域外資准入限制措施，放寬電信、醫療等服務業市場准入。擴大鼓勵外商投資 產業目錄，鼓勵外資企業境內再投資。

報告還指出，要加大吸引外資力度。提升外籍人員赴華工作、學習、旅遊便利度。深入實施自貿試驗區提升戰略，賦予自貿試驗區、海南自由貿易港等更多自主權，推動開發區改革創新，打造對外開放新高地。

此外，李強報告中特別提到「加強重點領域安全能力建設」，包含全方位夯實糧食安全根基、強化能源資源安全保障、加大油氣、戰略性礦產資源勘探開發力度、加快構建大國儲備體系、加強重點儲備設施建設，提高網路、資料等安全保障能力等。

這番對於「大國儲備體系」的描述，去年政府工作報告並未提及，2022年則僅是表述「完善國家戰略物資儲備制度」，這也凸顯官方對此概念已經更加重視。

而中國發改委5日發表的「關於2023年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2024年國民經濟和社會發展計畫草案的報告」，當中使用「加快構建大國儲備體系」這個表述，緊迫性也明顯強於去年報告使用的「加強國家儲備體系建設」。

在5日人大開幕會後舉辦的「部長通道」採訪中，首先登場的中國科技部長陰和俊強調，將會加大科技攻關，進一步聚焦國家戰略需求和發展要求，深入實施重大科技項目。