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中國人大談美國總統大選 不論誰當選都盼相向而行

中央社／北京4日電
3月4日，14屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行新聞發佈會。大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者的提問。 （中新社）
3月4日，14屆全國人大二次會議在北京人民大會堂舉行新聞發佈會。大會發言人婁勤儉就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者的提問。 （中新社）

針對美中關係發展，全國人大發言人婁勤儉今天說，不論誰當選美國新任總統，都希望美方與中方相向而行。

中國14屆全國人大二次會議今天舉行記者會，婁勤儉針對美中關係的提問做出上述回應，並提美國大選是美國內政，中國對此不持立場。不論誰當選，都希望美方能夠同中方相向而行，推動中美關係朝著穩定健康、可持續的方向發展。

他又說，在中國老百姓的印象中，經常看到一些美國國會議員拋出反中議案，採取針對中國機構、企業和公民的反華言行，甚至「竄訪中國台灣地區」。

他聲稱，「這些做法，粗暴干涉中國內政，損害中方正當權益，干擾兩國正常的交往合作」。對此，中國全國人大也透過發表聲明等方式，明確表達中方堅決反對的立場和態度。

婁勤儉指出，中美關係穩下來、好起來，是大家普遍關注並期待的。中方的態度一以貫之，就是按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，推動兩國關係穩定、健康、可持續發展。

他說，希望美方遵守承諾，共同築牢中美關係「五個共同」重要支柱，把兩國元首舊金山會晤達成的共識和願景落到實處。

婁勤儉也說，過去幾年來，雖然遭遇了多重困難，但中美立法機構仍通過各種方式保持著接觸，去年美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）率兩黨議員代表團訪中就是其中的一個例子。今年是兩國建交45年，雙方立法機構還是要多來往、多對話、多交流，增進彼此了解，為中美關係平穩發展發揮建設性作用。

舊金山 參議院 習近平

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