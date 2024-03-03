中國全國「兩會」明登場 經濟成長目標估設5%

圖為北京人民大會堂正門。（本報資料照片）

中國「兩會」全國政協14屆二次會議、14屆全國人大二次會議將分別於4日與5日在北京召開。中國國務院 總理李強 也將發表其上任後首份政府工作報告，按中國國內外各機構觀點，今年經濟目標定在5%左右的機率很高。而根據中國券商測算，要完成5%的目標，需要赤字率為4%。此外，全國人大代表、格力電器董事長兼總裁董明珠預告，今年將持續提出提高個稅起徵點的建議。

新華社整理5大看點

中國官媒新華社整理出今年兩會的五大看點，聚焦經濟發展、重點領域改革、新質生產力、民生保障及高水平對外開放等領域。

報導指出，中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變，但也面臨有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱等挑戰。「十四五」經濟增速指標設定為「保持在合理區間、各年度視情提出」。從不久前各地兩會釋放的資訊看，多地將今年經濟增速預期目標定在不低於5%。

一年一度中國全國兩會4日於北京人民大會堂開幕，武警和制服、便衣警察在大會堂周遭巡邏。（特派記者廖士鋒／攝影）

在重點領域改革方面，包括加快全國統一大市場建設、進一步優化民營企業營商環境、國有企業深化改革、落實金融體制改革等，將成為代表委員關注焦點。

分析稱或強調支柱產業

兩會前，中國官媒多次提示「新質生產力」一詞，復旦大學特聘教授周文指出，新質生產力一旦形成，可為經濟高質量發展提供強大動力和支撐。這也成為中國推動經濟高質量發展的關鍵詞。兩會是否針對該詞進一步著墨成為觀察點之一。

中經院第一研究所助研究員王國臣分析，如把發展支柱產業當作「立」、防風險當作「破」，就回到中共中央經濟工作會議提到「先立後破」；所以可預估強調發展支柱產業多於防風險。

王國臣表示，未來應多關注中國兩部門工作：一是掌管未來產業、軍工產業的工信部；另一是管理能源企業的國資委，在發展與安全上，中共未來經濟預料靠上述「兩條腿」走路。

完成GDP目標 赤字率4%

另據中國券商測算，今年中國要完成5%的GDP增長目標，需要赤字率為4%、實際利率降至3.6%。

民生保障如何更有力度與溫度，也將是今年全國兩會 重要議題。屢次提倡提高個稅起徵點的格力電器董事長兼總裁董明珠近日再度在自媒體上表示，她今年將提出提高個稅起徵點至每月1萬元人民幣（約1396美元）的建議，「你給企業免那麽多稅，不如減稅給人拿去消費，不也是幫助企業了嗎？」

不過，有財經媒體持有不同觀點，認為與其簡單地將個稅起徵點提至1萬元人民幣，「還不如完善現行個稅專項附加扣除法規，讓個稅制度更加公平」。

中國總理李強在審議政府工作報告的國務院第三次全體會議中指出，以務實有力的行動來提振全社會的信心，而如何提振信心在這次兩會也將會是各方關注焦點之一。