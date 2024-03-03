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羅馬尼亞拒華為參與5G 華為估損失近30億美元

記者陳宥菘／綜合報導
羅馬尼亞日前正式拒絕中國電信集團華為參與5G網路建設，中國駐羅馬尼亞使館1日就此深表遺憾並表示嚴重關切。（路透）
羅馬尼亞日前正式拒絕中國電信集團華為參與5G網路建設，中國駐羅馬尼亞使館1日就此深表遺憾並表示嚴重關切。（路透）

羅馬尼亞日前正式拒絕中國科技公司華為參與5G網路建設，中國駐羅馬尼亞使館1日就此深表遺憾並表示嚴重關切，並稱華為過去為當地創造了數千就業，也為財稅收入作出積極貢獻，喊話羅馬尼亞堅持公平、公正、非歧視原則，為中國企業投資興業營造良好環境。

羅馬尼亞的官方公報指出，該項決定是根據2021年的一套法律作出，該法規定通訊提供者只能在5G網路中使用由總理事先決定並經國防委員會批准而授權的製造商提供的技術、設備和軟體。公報強調，相關機構已從國家安全和國防面臨的風險、威脅和脆弱性的角度進行評估。

中駐羅使館表示，自羅馬尼亞推出《關於採取涉及國家利益資訊及通訊基礎設施及5G網路實施條件若干措施》的法律以來，使館即多次向該國嚴肅闡明立場，表達嚴正關切。堅決反對以非技術標準、以歧視條款排除任何國家和企業，堅決反對破壞公平競爭原則和法治精神的行為。

中駐羅使館稱，華為在羅馬尼亞投資經營20年來，嚴格遵守當地法律法規，一直維持良好的網路安全紀錄。華為積極參與當地通訊網路建設，致力於促進中羅資訊與通訊技術合作，創造了數千就業崗位，為羅馬尼亞財稅收入、數位經濟發展、資訊基礎設施建設作出了積極貢獻。

中駐羅使館表示，相信如果羅馬尼亞提供良好的市場環境，華為能為該國資訊通信技術發展做出更大貢獻，中國企業對該國投資也會進一步擴大，更好造福該國民眾。反之，羅馬尼亞民眾利益和中羅經貿合作必將受到實質損害。

中駐羅使館說，希望羅馬尼亞能從長遠利益出發，堅持公平、公正、非歧視原則，為中國企業來羅投資興業營造良好環境，以實際行動維護雙邊務實合作大局。中國政府將繼續堅定維護中國企業的合法權益。

根據歐洲媒體bne IntelliNews報導，根據華為估算，被排除在羅馬尼亞電信市場之外將損失27億歐元（約29.5億美元）。報導還說，儘管2021的新法目的是為了阻止中國進入羅馬尼亞市場，但該國去年授權了同為中國公司的聯想參與5G網路建設。

華為 投資 5G

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