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義大利拒不公平競爭 有條件歡迎中車企

中國新聞組／北京1日電
關注不公平競爭，義大利表示有條件歡迎中國汽車製造商。（新華社）
關注不公平競爭，義大利表示有條件歡迎中國汽車製造商。（新華社）

義大利一位內閣官員2月29日表示，義大利表示歡迎中國汽車製造商，但必須有條件。該官員並表示將認真研究中國汽車製造商的任何投資；在前一天，另位內閣官員周三說，義大利正在與三家中國製造商會談。

美國之音報導，義大利副總理安東尼奧·塔亞尼(Antonio Tajani)在羅馬的一次會議的間歇說：「這些合作必須得到仔細的評估，我們必須關注不公平競爭。」他表示：「我們必須關注這些關係中總是要有對等性。」並稱，如果最終有任何中國的集團落地，都必須得到義大利內閣的批准。

經濟發展部長阿道夫·烏爾索(Adolfo Urso)則說，他正在與三家中國汽車集團商談。他沒有提到這些集團的名字。

中國汽車製造巨頭比亞迪2月26日表示，義大利政府聯絡了該公司，商討在義大利投資事宜。比亞迪歐洲業務總經理舒酉星(Michael Shu)說，比亞迪在匈牙利現有的一家工廠之外，是否還需要增設一家歐洲廠，「取決於我們的銷售，現在我們的進展非常好。」

烏爾索說：「只有另一家汽車製造商落地後，我們才能達到年產100萬輛的目標。」

擁有飛雅特(Fiat)的斯特蘭蒂斯(Stellantis)是義大利唯一的大眾市場汽車製造商，不過義大利還有一些特色運動車製造商。

烏爾索說，義大利還接觸了特斯拉(Tesla)等西方集團。特斯拉擴展其在柏林附近的工廠的計畫遇到了當地居民的反對。

義大利 特斯拉 投資

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