祖母是中國人 大馬新王后自豪 「決心讓孩子知道血統」

蘇菲亞天賦過人，會說五國語言。（取材自環球人物）

馬來西亞第17任最高元首——易卜拉欣·伊斯干達日前宣誓就職，其因家境殷實且行事果敢而名聲在外。中國媒體同時關注元首夫人蘇菲亞，稱她也是來頭不小──精通5國語言，還曾在牛津大學深耕中國文學研究，且「祖母是中國人」。

環球人物報導，易卜拉欣夫妻兩人不僅財富充沛、學識精進，社群媒體 也玩得很溜。在社群平台Instagram上，他們的共同首頁擁有95萬粉絲。

根據彭博「億萬富翁實時指數」，易卜拉欣的身家預估為45億英鎊（約合人民幣411億元），且該榜單提到，「全部財富估計還遠遠不止這個數」。這些財富很大程度來自易卜拉欣祖輩經商，根據馬來西亞媒體報導，「家族產業遍布馬來西亞房地產、發電以及電信等領域」。

易卜拉欣·伊斯干達（中）與蘇菲亞（右）。（美聯社）

蘇菲亞來自馬來西亞霹靂州的王室，是已故霹靂州蘇丹伊德里斯沙的女兒，與易卜拉欣算得上門當戶對。

據報導，蘇菲亞是典型的學霸。她的學習生涯主要在英國度過。她中學就讀於英國著名的切爾滕納姆女子學院。在英國，伊頓公學是公認的精英學校，而蘇菲亞就讀的這所學校，則被英國人視為「女子伊頓」。

從切爾滕納姆女子學院畢業後，蘇菲亞進入牛津大學，獲得中國文學研究學士學位。3年後，她又從牛津大學拿到碩士學位。

語言方面，蘇菲亞天賦過人，不僅能流暢地說中文和馬來語，還會說英語、法語和義大利 語。

蘇菲亞的淵博學識讓她在學術界備受推崇。她曾撰寫4本兒童教育讀物。2017年，蘇菲亞成為馬來西亞工藝大學的校長。當年，她也被英國諾丁漢大學授予榮譽博士學位。

2019年，為了緩和馬來西亞一場種族衝突，蘇菲亞選擇主動公開自己的華裔背景。

那時，恰逢蘇菲亞60歲生日。她在社群媒體上貼出了一張她的祖母懷抱她兒子的老照片，並寫下一篇名為「愛不分顏色」的長文。她說自己從小就看著祖母穿著刺繡的娘惹和蠟染圍裙，把一塊手帕塞進圍裙的銀腰帶裡，這些都是標誌性的華人 穿著。

蘇菲亞天賦過人，會說五國語言。（取材自環球人物）

「身為父母，我決心讓我的孩子知道我的祖母是中國人，就像讓他們永遠記住（他們父親身上的）英國血脈一樣。我希望他們能為流淌在體內的華人血液感到自豪。我想讓他們知道，他們就像我和我的祖母一樣，都有華人血統，但這並不影響我們作為馬來西亞公民」。

馬來西亞媒體人評論，這樣的公開承認族裔背景「是史無前例的」，此前王室成員和國家領導人「總是試圖隱藏」混血身分。

來源：

海鸥财经