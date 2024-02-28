美商會本周訪中 釋經貿改善訊號

今年1月17日，中國駐美國大使謝鋒（右）會見克拉克（左）。(取材自中國駐美大使館網站)

中美經貿部門高層加強對話之際，美國商會當地時間26日宣布，該會首席執行長克拉克本周將率領一個由美國前官員組成的代表團訪華。訪問期間將與中國政府高層、當地商界領袖、美國企業高管及外交使團代表會面。

香港中通社報導，美國商會是代表美國商界利益的最大的行會組織和遊說團體之一。外媒認為，克拉克此次訪問，正值中美經歷多年緊張關係後逐漸恢復接觸之際，是商界對政府加強對話的跟進行動，意味著全球最大兩個經濟體和競爭對手之間經貿關係改善出現最新跡象。

美國商會此時訪華釋放什麼信息？中央財經大學國際經濟與貿易學院副教授劉春生指出，此訪顯示外資正在觀望中國經濟的恢復速度和市場開放程度。

去年10月起至今，短短幾個月內，中國政府密集出台一系列促進經濟增長的政策，包括降息降准、增發1兆國債、提振股市樓市、產業調整等，預計都將陸續釋放出政策效果。盡管美國政府和媒體有傾向性，但從外資角度而言，美企必然對新政策下中國會否出現新的市場機會有所期待，也擔憂放棄中國市場，反會培養出新的中企競爭對手。

報導指出，這次訪問的大背景，是中美元首APEC會晤以來，雙方持續推動落實經貿間溝通。中國國務院 副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰6日在京會見美副財長Jay Shambaugh一行，中國商務部 長王文濤26日又在世貿組織部長級會議期間會見了美國貿易代表戴琪 。不過，美方仍視中國為競爭對手，美國商務部26日再把一中企列入實體清單。

「中美經貿關係大基調並未改變。」劉春生認為，美國仍要遏制中國發展，只是部分領域有所緩和。「確實能看到涓涓細流，在釋放回暖積極信號，如增加中美直航航班，以及此次美國商會訪問」。但劉春生也說，中美競爭態勢激烈，尤其在人工智能領域。民間力量無法左右整體趨勢，且美國不少民間企業本就支持政府對華極限施壓。