王文濤世貿會戴琪 嚴正關切涉台經貿問題

中國商務部長王文濤（左）26日會見美國貿易代表戴琪，這是雙方經貿官員最新一次會面。（取材自商務部官網）

中國大陸商務部 長王文濤近日赴阿拉伯聯合大公國出席世貿組織部長級會議，官方消息指出，王文濤昨在會見美國貿易代表戴琪 （Katherine Tai）時，就美國對中國加徵關稅 、「經貿領域涉台問題」等表達嚴正關切。

商務部官網於昨晚發布，王文濤當日在阿布達比會見戴琪，雙方就共同推動第13屆部長級會議取得務實成果和彼此關心的多雙邊經貿議題，進行了專業、深入的交流。

中方強調，王文濤還就美國對中國加徵關稅、經貿領域涉台問題等表達中方的嚴正關切。商務部副部長李飛、常駐世貿組織代表團大使李成鋼參加會見。

日前美國貿易代表辦公室在23日公布「2023年中國世貿組織合規報告」，戴琪在聲明中稱中國加入世貿組織已經22年，仍然採納國家指揮的、非市場經濟做法，違背世貿組織所體現的規範和原則。

商務部世貿司負責人昨天則強調中方切實履行世貿組織承諾，並反控美國在世貿組織爭端解決機構已裁決美相關措施違反世貿規則的情況下，不僅拒絕執行世貿組織裁決，還使世貿組織上訴機構陷入癱瘓。

王文濤已於25日在阿布達比會見世貿組織秘書長伊維拉，強調支持恢復爭端解決機制正常運轉，制定農業談判工作計畫，回應最不發達國家和糧食淨進口發展中國家在糧食安全方面的訴求，推動達成漁業補貼第二階段協定。並允諾中國支持將投資便利化協定納入世貿組織法律框架，維持電子傳輸暫免關稅，盡快結束電子商務談判，推動多邊貿易規則與時俱進。