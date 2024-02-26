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北京巨資投研發 五角大廈：中國2045年前稱霸太空

中國新聞組／北京26日電
中國挑戰美國在太空的主宰地位已有一段時間，最新一份五角大廈研究報告指出，中國最遲到2045年將超越美國成為全球第一的太空科技強國。(路透)
中國挑戰美國在太空的主宰地位已有一段時間，最新一份五角大廈研究報告指出，中國最遲到2045年將超越美國成為全球第一的太空科技強國。(路透)

美國對俄羅斯可能在太空部署核武器表示擔憂，私下警告俄羅斯不要部署新的反衛星核武器，但美國真正感受挑戰的似乎是來自中國。最新一份由五角大廈與太空軍製作的研究報告指出，中國到2030年之前，每年將比美國多支出2000億美元的研發經費，最遲到2045年將超越美國成為全球第一的太空科技強國。

而五角大廈去年10月發布「中國軍事力量」年度報告曾指出，中國在過去一年大幅擴充其核庫存，目前擁有約500枚可用於作戰的核彈頭，到2030年，可能擁有超過1000枚此類核彈頭，超出先前預測。

早前美國告知盟友，俄羅斯最快可能在今年將核武或模擬彈頭送上太空。據歐亞時報報導，美國除了擔心俄羅斯發展太空核武外，最近也在太空軍事化上開始擔心中國。

據報導，中國近期在太空上展露的實力，加上多年來經濟與軍事發展，讓美國愈來愈感到不安。五角大廈在向國會提交的年度報告中指出，中國正大舉投資在天基的情報、監視和偵察（ISR）、衛星通信、衛星導航和氣像以及載人航天和機器人等太空探索能力，已獲取並發展一系列反太空能力和相關技術，包括導彈、地面雷射和軌道空間機器人，以及發展太空監控與反制能力。

據五角大廈報告，解放軍戰略支援部隊有太空作戰與資訊作戰2個部門，直屬於中央軍委。轄下至少8個基地，負責衛星發射、追蹤、研發與運作，管控地球的衛星與洲際飛彈發射，以及月球與深太空的太空船探測器等相關任務。

另根據蘭德公司的一項研究評估，中國在太空與軍事相關技術上申請了愈來愈多的專利，專利總數自2018年開始超越美國。美國前空軍副助理部長認為，中國部署新系統的速度比美國「快5到6倍」，由於購買力平價差異，中國的1美元可以買到美國20美元才能買到的資材。

美國太空軍、空軍研究實驗室和國防創新部門聯合發起的一項重要研究提出警告，中國已迅速崛起，開始挑戰美國在全球研發支出方面的領導地位，預計到2030年每年在研發方面的支出比美國多支出 2000 億美元以上。報告也指出，美國缺乏清晰且有凝聚力的長期願景，缺乏在未來半個世紀及以後維持經濟、技術、環境、社會和軍事領導地位的宏偉太空戰略。

太空 五角大廈 俄羅斯

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