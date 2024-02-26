有別以往低調 全國兩會倒數1周 2特點埋2轉折

全國兩會3月初將在北京召開，正值經濟復甦疲弱之際，能否端出經濟對策引起關注。圖為兩會舉行地點北京人民大會堂。（本報資料照片）

北京一年一度的全國政協、全國人大會議，3月4日、5日拉開帷幕，倒數期中最後一記響鑼，按慣例是本周中共 中央政治局召開會議，討論國務院 將提交給人大的政府工作報告。但在政治局會議前，今次北京兩會 籌備期中已現低調籌備、行動前移兩大特點，還隱伏了兩個重要轉折。

北京人大政協兩會從來被定為政治大事，要求舉國參與，所以通常一早高調籌備，包括各大官媒發動各種「問計」，專家學者透過不同論壇會議等「獻策」。經由這些造勢，就會總結出會期可能的熱點、焦點，會前的大討論，引出會中的小高潮。

今次兩會籌備期中第一個特點就是低調籌備，低調到過了正月15，媒體層面沒有大規模發動民間「問計」，個別媒體活動說要總結「兩會熱詞」也稍顯冷清，社會面還沒有兩會一詞，更談不上議熱點、排焦點了。

在官方層面，過去李克強任國務院總理，從上年底到當年3月前，一次次國務院常務會議都要談政府工作報告的核心內容，還會在春節前開一個「基層代表座談會」，聽取民間對政府工作報告的意見建議。李強出任總理，也有提前召開座談會徵求政府工作報告意見，不過時間提前到1月下旬，座談會名目是「專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會」。

看似在低調籌備，實則另還有特點，那是行動前移。今年春節前後，大會小會、大小行動特別忙，且每一個重要會議、每一步重要行動，看上去都是在試圖解決一方面重大政治、經濟問題。

最具代表性的有兩個會，一是上周五召開的中央財經委員會會議，很明確是在解決備受關注的消費問題，那是因為一部分意見認定，要拉中國走出經濟困局，只能靠消費；另一具代表性會議是21日召開的中央深改委會議，卻是透過土地制度的再定調，試圖解決被認為今年重大風險的房地產問題。

另外再看具代表性的兩個前移行動，一是春節前，中國證監會主席突然易人，用「券商屠夫」吴清，換下傳聞又貪腐又不作為的易會滿。節後中國股市至少在氛圍上已現變局；二是過去一段時間，香港以「國際金融中心遺址」而成為民間笑談，近來更成國際財經界「玩完」論主角。春節一過，港澳辦主任就奉命赴港，蹲守一周，一定要拿出辦法令香港有「新階段新發展」。

兩會籌備期中的兩大特點，背景自不用說，那是中國經濟進入自改革開放以來第二個嚴重困難期，不僅內部經濟滑落得超過想像，還有對外關係的全面「掉鏈子」，在大唱「光明論」未能立住下，兩會籌備不能不低調，而在低調中的行動前移，類似「排雷」除險。

也在這大背景下，透過兩會的籌備和稍後的會期，將出現兩大轉折，包括政策的轉折、權力主導的轉折。所謂政策轉折，將透過中共20大以來兩個新詞體垷，一是「高質量發展」，二是「新質生產力」，可簡單理解成，中國發展目標已轉向「高質量發展」，要透過「新質生產力」的挖掘來實現。這兩個新詞，預計要成兩會熱點，替代對GDP是否保5、軍費是否大增、就業如何解決等關注。

另一轉折即權力主導轉折，理論上轉折點在中共20大，實際運行轉折點是透過一年來機構改革重組，再在今次兩會上展現。這一權力主導之變，一是「全面加強黨的領導」，不僅包括中央部委還包括人大、政協；二是最高領導人權力核心再確認，最新說法由新華社公布，是「親自謀劃、親自部署、親自推動」。權力主導之變，將成中國政經變局關鍵中的關鍵。