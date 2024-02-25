環時：「AI王者」努力、用心力保中國市場 美應深思

輝達曾兩度推出專為中國市場設計生產的「降級版」晶片，引起國際關注。 (路透)

美方屢次升級對中國晶片 出口限制，美國晶片製造商輝達 在中國的營收大幅下滑。輝達為此兩度推出專為中國市場設計生產的「降級版」晶片。對此，中共黨媒人民日報旗下環球時報24日發社評，盛讚輝達「為保住中國市場，不可謂不努力、不用心。」更稱輝達對中國市場的重視和務實值得華盛頓深思。

社評指出，輝達對中國市場的重視，是出於商業和市場思維的理性態度。作為曾占其營收五分之一的中國市場，完全失去的代價即便是已被市場加冕為「AI 王者」的輝達也很難接受。

對於媒體報導，輝達近日向美國證券交易委員會提交的文件中首次將華為列為AI晶片等多個類別的主要競爭對手。社評稱，「這可以被看作是輝達對華為在AI晶片領域所取得進步的認可；其次，這再次說明『小院高墻』的政治干預往往適得其反，攔不住中國自主創新的腳步，呼籲輝達和其他美國企業以開放、包容、健康的心態，應對中國同行的追趕。我們相信輝達能做到這一點，這才是好的產業生態。」

社評寫道，華盛頓不斷在用政治的、零和博弈的邏輯給AI時代的大發展做減法，也是給輝達的發展做減法，而輝達則在務實地用市場力量做加法。

社評還稱，「作為美國出口管制政策的受害者，輝達應繼續聯合其他美國科技企業，用各種方式向華盛頓施加壓力和影響，盡快取消違反國際貿易原則和規則的政策與措施。」

社評最後提到，「（中國）歡迎輝達參與中國市場的競爭，也相信中國的市場足以容得下輝達和更多有創新能力的中國企業。未來的路愈走愈寬，還是愈來愈窄，一定程度上取決於能否建立與中國市場可持續的良性關係。對待中國市場的態度也將決定輝達在AI時代能否成為一家真正具有引領性的公司。」