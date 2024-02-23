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美亞太助卿康達：中國破壞南海國際秩序

中國新聞組／北京23日電
南海戰略態勢感知發布衛星遙感影像顯示，羅斯福號是美海軍目前在西太平洋唯一處於部署狀態的航母。 （取材自微博）
南海戰略態勢感知發布衛星遙感影像顯示，羅斯福號是美海軍目前在西太平洋唯一處於部署狀態的航母。 （取材自微博）

美國國務院亞太助卿康達21日說，中國受益於國際秩序，卻經常以行動破壞這些原則，在南海推動威脅和平與安全、航行與商業自由的非法海事主張，也在經濟領域破壞國際秩序並實施跨國鎮壓。

根據美國之音報導，康達在華府智庫大西洋理事會一場「中國在全球南方」研討會上引述國務卿布林肯的話指出，中國是唯一一個有意願重塑國際秩序，且愈來愈有經濟、外交與科技能力實現這一目標的國家。

他說，中國受益於國際秩序提供的穩定與機會，卻經常採取破壞這些原則的行動。中國在南海破壞這些原則，推進威脅和平與安全、航行與商業自由的非法海事主張；在經濟領域破壞這些原則，對不願迎合北京喜好、做出主權決定的國家實施貿易限制。

中國也在破壞美國後院，實施跨國鎮壓行動，騷擾、監視與恐嚇世界各地的個人，其中也包括美國公民，「過去十年，中華人民共和國對內變得更加專制，對外變得更加挑釁。」

對於中國近幾年來提出「全球發展倡議」、「全球安全倡議」與「全球文明倡議」，並以一帶一路倡議作為執行平台，康達抨擊，這些舉措背離國際體系的許多核心原則。

康達也說，雖然美中關係處於激烈戰略競爭，但美國致力於負責任地管理這場競爭，以免陷入誤判或衝突。雙方利益一致且有必要處，美國始終願意與中國合作。在美國總統拜登與中國國家主席習近平去年11月在加州舉行峰會後，美中在氣候與禁毒等跨國挑戰方面的合作正體現這點。

對於日前外媒報導，美國今年可能將近一半的航母部署在西太平洋，「3艘航母已經在西太平洋運行，還有兩艘即將抵達」，以發出威懾中國和朝鮮的信號消息。環球時報旗下公眾號「樞密院十號」指出「打臉來得太快」，美國5艘航母威懾中國「轉眼就只剩1艘」。

智庫「南海戰略態勢感知」根據衛星遙感影像指出， 美海軍羅斯福號航母21日正在菲律賓海活動。羅斯福號航母於14日駛離關島，19日在關島以北海域活動。 它也是美海軍目前在西太平洋唯一處於部署狀態的航母。 

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