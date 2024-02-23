中驅離闖黃岩島菲船 菲駁未進入中國水域

中國海警表示，22日依法驅離菲律賓非法侵闖黃岩島鄰近海域的菲律賓漁業及水產資源局（BFAR）的3002船舶。圖為中國海警船(右)去年12月在黃岩島附近海域對菲海警船發射水砲，推升中菲南海緊張局勢。（美聯社）

中國海警局通報，22日依法驅離闖入黃岩島近海的菲律賓漁業與水產資源局（BFAR）「3002船」。路透同日引述菲律賓海防隊發言人塔瑞耶拉報導，中方前述說法不正確，3002船並未非法闖入中國水域。

塔瑞耶拉22日向記者說，中國海警局相關聲明不正確。3002船「拿篤聖戴號」持續巡邏，正積極確保該地區內菲律賓漁民安全。塔瑞耶拉並在社群媒體 X平台寫道，部分媒體朋友就在這艘船上，他們對該船完成任務的報導，將證實菲方相關聲明正確。

路透報導指出，黃岩島在菲律賓專屬經濟區內，中菲雙方均聲索其領土主權，使它成為亞洲最主要海事爭議之一和引爆點。

香港 南華早報報導，中國海警局相關聲明未詳述此事細節。拿篤聖戴號過去用來從事運補南海爭端島礁任務，其中包括黃岩島。12月有3艘菲律賓公務船涉及和中國海警船的一次對峙，該船就是其中之一。當時菲方指控中方射水砲妨礙正對黃岩島附近30多艘菲律賓漁船運補燃料及食物的菲律賓公船。

菲律賓政府上周宣布，其海防隊及BFAR船舶將自2月起派往黃岩島，以維護菲律賓漁民的權利與安全。而中國海警局1月才聲稱，曾驅離4名非法進入黃岩島水域活動的菲律賓人。

美國之音21日報導，北京目前對馬尼拉「暫讓三分」。中國海警船上周公布影片顯示，中菲船艦大多相距甚遠，和幾個月前對菲律賓補給船發射水砲畫面形成鮮明對比。

中國不久前還罕見放行菲律賓一架小飛機對仁愛礁故意擱淺的菲律賓軍艦馬德雷山號人員空投補給。北京長久以來一再要求馬尼拉將該艦拖走，並封鎖仁愛礁近海，但最近多次改為「即時跟監掌握」。

另一方面，據南早22日報導，就馬尼拉指控中國漁民在黃岩島海域用氰化物刻意破壞菲律賓漁民傳統漁場，菲律賓總統馬可仕宣稱，若掌握足夠證據將採法律行動向任何國際仲裁機構提告。中國外交部發言人毛寧19日則駁斥此說法純屬無中生有、憑空捏造。