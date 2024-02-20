中美安全部長會談 王小洪：停止滋擾中國留學生

中國國務委員、公安部部長王小洪當地時間18日在維也納與美國國土安全部部長馬約卡斯舉行會晤。（新華社）

美中雙邊高層會談持續推進，中國國務委員兼公安部長王小洪18日在維也納與美國國土安全部長馬約卡斯會晤。雙方圍繞落實兩國元首舊金山 會晤共識，推動兩國禁毒和執法合作。美國聲明也說，雙方針對打擊芬太尼和相關化學品及設備推進合作。但王小洪也要求美方停止滋擾盤查中國留學生 ，取消針對中國相關機構和人員的簽證限制。

新華社報導，王小洪在會談時指出，中國國家主席習近平與美國總統拜登在舊金山舉行歷史性會晤，開啟了面向未來的「舊金山願景」。希望雙方以兩國元首重要共識為根本遵循，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏原則，尊重彼此核心利益和重大關切，為兩國禁毒執法合作和人文交流掃除障礙。

王小洪並要求美方停止無端滋擾盤查中國留學生，確保中國公民享有公平入境待遇和充分尊嚴；採取切實有效措施，確保中國駐美外交領事機構和人員安全；取消針對中國相關機構和人員的簽證限制；改正將中國列為「主要毒品來源國」的錯誤做法。

據報導，雙方同意落實兩國元首重要共識，在相互尊重、管控分歧、互利合作基礎上，在禁毒和執法領域保持對話合作，重視彼此關切，妥善解決問題，為中美關係穩定發展作出貢獻。

美國國土安全部則在聲明中提到，這次會面是基於拜習會承諾，以及1月底雙方啟動反毒工作組等基礎舉行。雙方就打擊製毒化學品和生產分銷毒品的跨國犯罪集團，進行了坦誠和建設性討論，也承諾繼續進行執法合作與專家交流。

美方聲明說，兩人還討論雙邊關係中的相關領域，以及擴大兩國執法合作，保護兒童免受網路兒童性剝削和性虐待。

馬約卡斯重申，美國將捍衛本身、盟友和夥伴的利益與價值。

晤匈總理 加強安保合作

新華社報導，中國公安部長王小洪18日與匈牙利總理奧班（Viktor Orban）罕見會面，中方提議在貿易及投資關係之外，進一步為長期戰略夥伴匈牙利提供公安支援。王小洪也與匈牙利內政部長品特（Sandor Pinter）會面，並簽署執法及安全合作文件。

美國之音提到，匈牙利是北約 成員國，但在奧爾班上台以來，中國與俄羅斯一直試圖削弱匈牙利對西方國家的依賴，並透過匈牙利阻止或拖延北約東擴。

在俄羅斯入侵烏克蘭、芬蘭和瑞典宣布希望加入北約之後，北約大多數成員國很快就做出了批准，但匈牙利和土耳其百般刁難。目前，匈牙利是北約成員國當中仍未批准瑞典加入北約的唯一國家。