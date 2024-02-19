王毅諷美在南海動輒用武 稱加拿大非敵人、承諾不售俄致命武器

中共中央政治局委員、外交部長王毅17日在德國出席慕尼黑安全會議期間應約會見加拿大外長趙美蘭。（新華社）

中國外長王毅 繼日前在德國 慕尼黑會見美國務卿布林肯後，昨天也會晤了多國政要。在談及南海問題時，王毅提出要透過對話談判來解決問題，並暗諷美國只會動輒就使用武力。他並在與加拿大外長會晤時稱，中加不是對手，更不是敵人，籲加方停止炒作中國威脅論等虛假訊息。他也對烏克蘭 外長保證不會向衝突方出售致命武器，繼續為盡快止戰發揮建設性作用。

王毅在當地時間17日於慕安會「中國專場」活動被問及南海問題時表示，南海諸島歷來就是中國的領土，到上個世紀6、70年代，周邊一些國家就相繼占領中國南沙的一些島礁，形成現在存在的爭端。中方保持著克制，並提出要透過對話談判來解決問題，「而不是像有些大國動輒就使用武力」。

王毅17日還會見加拿大外長趙美蘭、德國總理蕭茲、外長貝爾伯克及烏克蘭外長庫列巴等歐洲政要。

王毅向趙美蘭表示，推動中加關係止跌回穩，實現改善發展，符合兩國根本利益；中加經濟高度互補，雙方不是對手，更不是敵人，應該成為合作夥伴。他同時強調希望加方停止炒作中國威脅論，停止散布所謂「中國干涉加國內政」等虛假訊息。

另據中國外交部網站，王毅在會晤烏克蘭外長庫列巴時表示，中方希望中烏關係正常發展；在烏克蘭問題上，中方堅持政治解決熱點問題，堅持勸和促談，不拱火澆油，不借機漁利，不向衝突地區或衝突方出售致命性武器。「我們將繼續為盡快止戰、重建和平發揮建設性作用。哪怕和平只有一線希望，中方也不會放棄努力。」

庫列巴則表示，烏方願同中方保持友好交往，推動烏中關係進一步發展。在俄烏戰爭上，希望中方繼續為促進和平發揮獨特建設性作用。