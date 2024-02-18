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參加俄「反殖」論壇 劉建超促國際秩序公正發展

中國新聞組／北京18日電

中共中央對外聯絡部部長劉建超16日率團赴俄羅斯參加「共同抵制新殖民主義」國際政黨論壇創立大會開幕。劉建超強調，堅決反對一切形式和表現的殖民主義，將推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。劉建超近期在外交活動上頻繁露臉，被外界視為接任中國外長呼聲最高的人。

遭西方嚴厲圍堵的俄羅斯，舉辦首屆「共同抵制新殖民主義」國際政黨論壇，獲得近60個國家支持。劉建超代表中共中央出席論壇創立大會開幕儀式並發言，會議期間劉建超會見統一俄羅斯黨主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）。

新華社報導，劉建超表示，當今世界殖民主義花樣翻新不斷出現，給世界帶來痛苦和災難，倡議各方共同捍衛各國發展繁榮的權利，維護世界和平安寧，促進文明交流互鑒，推動全球治理體系變革，推動構建人類命運共同體。

劉建超表示，中國在現代化進程中既不走殖民掠奪老路，也不走國強必霸歪路。

俄羅斯衛星通訊社報導，麥維德夫發言時，談到以前的宗主國對種族滅絕和種族歧視的責任問題，強調「我們呼籲消滅篡改歷史的企圖」，俄國建議聯合國設立「殖民主義受害者紀念日」，並開始評估殖民時期罪行造成的損失。

此外，中國外交部17日就俄羅斯反對派人士納瓦尼（Alexei Navalny）內在獄中死亡一事發表評論。中國外交部發言人辦公室表示，這是俄羅斯的內政，我不會對此發表評論」。

俄羅斯 中共 種族歧視

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