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中企拋海外資產緩解債務 外國憂衝擊房市

中國新聞組／北京17日電

隨著中國房地產市場泡沫的破裂，中國房企在過去十年擴張期間購置的海外資產正在開始返回市場，以緩解這些房企償還債務的壓力。這種拋售海外資產的動作引起海外相關行業的不安，他們擔心，相關國家的房地產投資和房價將會因此而受到衝擊。

美國之音引述彭博社報導，北京在過去幾年對房地產企業高杠桿借貸問題的整頓使幾乎所有房企都遭受了嚴重沖擊，即便是那些像恒大、碧桂園、融創等大型房企也都未能幸免。

總部位於廣州的中國奧園集團的一家子公司正在執行一項60億美元的債務重組計劃。該公司去年年底以低於2021年購價大約45%的價格出售了多倫多的一塊地皮。

負債1.4兆人民幣的房企碧桂園今年1月26日拋售了它在澳洲亞雪梨附近的一個地產開發項目，徹底退出了澳洲。該項目的交易金額為2.4億澳元（約合1.57億美元）。之後不久，這家企業又將其在英國東倫敦的一處價值4.5億英鎊的地產開發項目掛牌出售。

報導指出，由於中國企業拋售的資產還不是很多，而且其價格數據還不完整，市場評估者很難對中國房地產市場衰退的外向影響作出準確的判斷。也正因為如此，海外監管機構和市場都擔心，這種情況可能會掩蓋中國地產危機的外溢效應，增加銀行放貸的困難。

歐洲中央銀行擔心歐洲地區的銀行不能夠及時掌握貸款價值的變化而及時採取應對措施。英國金融監管部門金管局準備對包括房地產在內的私人市場的估值進行審查。

房地產 澳洲 碧桂園

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